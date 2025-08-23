La agenda perfecta para turistear en Zacatecas

Ciudad de corazón de plata y rostro de cantera, Zacatecas deslumbra a los viajeros que recorren sus sinuosas calles y legendarios edificios.

Con los últimos suspiros del verano y la llegada del otoño, llega la oportunidad de armar un itinerario de viaje para gozar del último cuatrimestre del año. ¿Dudas de a dónde ir? Zacatecas lo tiene todo y un poco más de lo que imaginas.

Aquí te presentamos tres opciones para disfrutar de esta ciudad colonial donde abundan las opciones de entretenimiento.

Fenaza 2025

La Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) regresa del 6 al 21 de septiembre con una propuesta donde conserva su faceta más musical, aunque ahora da un paso más allá en su capacidad de recibir visitantes.

Y es que en esta edición el Palenque de la Fenaza se instalará en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, con capacidad de seis mil espectadores, el doble que en ediciones anteriores.

En su programación encontramos nombres como los de Banda MS, Julión Álvarez, Gloria Trevi y Alfredo Olivas.

El Teatro del Pueblo contará con la presencia de Miguel Bosé, María José, Caifanes y Emmanuel.

La Feria también cuenta con pabellones gastronómicos, juegos mecánicos, venta de mercancías y artesanías, todo en un marco familiar. Puedes encontrar más información en su perfil de Facebook, @FeriaNacionalDeZac.

Festival de Día de Muertos

En su tercera edición ya se convirtió en uno de los más importantes a nivel nacional, gracias a la calidad de los eventos que ofrece, su espectacular desfile y el marco de una de las ciudades más bonitas del país, como lo es Zacatecas.

Este año se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre, con la totalidad del Centro Histórico Zacatecano engalanado para recibir a los vivos y honrar a los difuntos con desfiles, teatro al aire libre, lectura de poesía y el disfrute de los antojitos tradicionales, eso que saben bien en este y el otro mundo. Este año el Estado invitado será Veracruz, quien llevará su música, emociones y leyendas.

Descubre más en la página de Facebook “Festival Día Muertos Zacatecas”, donde se anunciarán horarios para desfiles y otros eventos.

Festival de las Luces

Durante todo el mes de diciembre y la primera de enero Zacatecas se viste con los colores de la Navidad en su Centro Histórico.

Luces, árboles navideños, muñecos, duendes y Santa Clos se apoderan de la ciudad minera para regalarle a los viajeros una experiencia sin igual. Por las noches, la iluminación convierte a esta metrópoli en una aventura que se anidará en el corazón de todo viajero.

Buena parte de los eventos son gratuitos, por lo que vale la pena que lleves tu mejor look para disfrutar de la experiencia. Y sí, aquí también encontrarás nieve (artificial), para disfrutar de una experiencia redonda.

