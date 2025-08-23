Así puedes hacer unas papas fritas crujientes con poca grasa

Quizá no lo pienses, pero algo tan cotidiano y simple como unas papas fritas puede mejorar mucho con ciertos trucos, por ello aquí te contamos el procedimiento ideal para prepararlas extra crujientes y sin exceso de grasa.

Tristemente, las papas fritas no son consideradas como un alimento saludable. Esto se debe, principalmente, a su alto contenido de grasas saturadas, calorías, y sodio. Sin embargo, es importante mencionar que estas no son características inherentes a la papa por sí sola, sino consecuencia del proceso de fritura.

Por ello, hay quienes optan por usar otros métodos de cocción de modo que sí se puedan aprovechar los beneficios de la papa; como el horneado.

Aunque no sean consideradas saludables, la recomendación es precisamente buscar alternativas para que sean un poco menos perjudiciales para la salud.

Un punto esencial a tener en cuenta es la porción, comer papas fritas no hace daño siempre que cuides no excederte y procurar no hacerlo parte de tu dieta de forma recurrente. Del mismo modo, puedes cocinarlas con aceites vegetales que no sean de canola para reducir su contenido de grasas saturadas, los expertos recomiendan el aceite de aguacate.

O, si lo que quieres es algo para acompañar o un snack que no sea necesariamente salado, puedes sustituir las papas comunes por camote, que también es una excelente opción debido a su alto contenido de fibra y vitaminas.

Te compartimos la receta de The Food Lab para unas papas fritas tan crujientes que no se hacen blanditas ni siquiera cuando se enfrían. ¡Toma nota!

1 kg de papa blanca, Russet, o Kennebec (entre más alto sea su contenido de almidón, mejor).

2 cucharadas de vinagre.

1 cucharadita de sal kosher.

1 lt de aceite vegetal de tu preferencia.

Pela las papas y córtalas en bastones de 6 mm de grosor usando un cuchillo de sierra (es importante que sea de sierra porque el tipo de corte también ayuda a conservar el crunch).

Reserva las papas cortadas en agua para prevenir la oxidación mientras terminas de cortar todas.

Pon las papas en un colador grande y enjuaga bajo el chorro de agua durante 20 segundos.

Posteriormente, y en una cazuela profunda, lleva las papas a hervir con dos litros de agua fría, el vinagre, y la sal. Pon a fuego alto hasta que hierva y luego cocina a fuego bajo durante 10 minutos. Usa una cuchara de madera para sacar las papas cuidadosamente de la cazuela y déjalas escurrir en un colador.

Lee también: Estas son las frutas que NUNCA debes mezclar con leche

Extiende las papas sobre una toalla y deja enfriar durante 5 minutos. Separa en tres lotes para cocinar.

En una olla grande, vierte el aceite y espera a que se caliente a fuego medio alto.

Pon en la 1/3 del primer lote de papas y espera 10 segundo antes de agregar otra tercera parte y, tras esperar 10 segundos, agrega el resto.

Fríe durante 50 segundos y remueve un par de veces. Pasado el tiempo saca las papas con una cuchara de madera y extiende sobre toallas de papel cuidando que no se encimen.

Repite el proceso con el segundo y tercer lote.

Después de dejar enfriar durante 30 minutos, vuelve a calentar el aceite y fríe la mitad del total de las papas durante 4 minutos. Remueve un par de ocasiones y espera a que se vean doradas y crujientes.

Retira con una cuchara de madera y deja escurrir en toallas de papel.

Repite el proceso con el resto de las papas.

Sazona al gusto, y listo.

¡Disfruta!

NA