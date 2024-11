Conoce el momento PERFECTO para cambiar tu enchinador de pestañas

El enchinador de pestañas es una herramienta muy importante para quienes desean resaltar su mirada. Sin embargo, pocas personas saben que, al igual que otros accesorios de belleza, se debe reemplazar de forma periódica para evitar daños en las pestañas y garantizar mejores resultados al usarlo. Conoce cómo reconocer las señales que indican que es el momento perfecto para cambiarlo por uno nuevo.

Revisa la almohadilla de goma, ¿qué ves?

Una de las partes más importantes de un enchinador es la almohadilla de goma, que amortigua y evita que las pestañas se rompan durante el rizado. Según expertos en belleza y cuidado de pestañas, como los consultados por la revista Allure, las almohadillas deben mantenerse suaves y flexibles.

Si notas que la almohadilla está desgastada, dura, o incluso rota, es momento de cambiar el repuesto de goma, o si no es posible reemplazarla, considera adquirir un nuevo enchinador. Este desgaste puede afectar la presión sobre las pestañas, haciendo que se debiliten y se rompan con mayor facilidad.

Además, los expertos de Healthline explican que, aunque algunas personas pueden utilizar el mismo repuesto de goma durante meses, lo ideal es reemplazarlo cada tres a seis meses para evitar acumulación de bacterias y mantener su efectividad.

Si ya realizaste varios cambios de goma en el mismo enchinador, puede ser hora de renovarlo completamente, ya que la estructura metálica también puede empezar a deformarse.

¿Está deforme u oxidado el enchinador? ¡Ojo!

Con el tiempo, los enchinadores de pestañas pueden comenzar a mostrar signos de óxido o deformación en la estructura metálica, especialmente si han sido expuestos a humedad o no se han limpiado adecuadamente.

De acuerdo con los consejos de especialistas en higiene de herramientas de belleza, como los de Good Housekeeping, cualquier señal de óxido es motivo suficiente para cambiar el rizador de pestañas, ya que el óxido puede debilitar el metal y representar un riesgo para los ojos.

Asimismo, si el mecanismo del enchinador comienza a aflojarse o sientes que la presión ya no es uniforme, es probable que ya no esté funcionando correctamente. Utilizar un enchinador desgastado o deformado puede afectar no solo la apariencia de las pestañas , sino también su salud, ya que aumenta el riesgo de cortarlas o debilitarlas.

Cuidar tu enchinador de pestañas es vital para proteger tus pestañas y lograr un rizo impecable. Revisar de vez en cuando el estado de la almohadilla, prevenir la aparición de óxido y detectar posibles deformaciones son pasos muy importantes para saber cuándo es hora de reemplazar esta tan útil herramienta. De esta manera, podrás seguir disfrutando de una mirada impactante sin poner en riesgo la salud de tus pestañas y tus ojos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Me puedo enfermar por andar sin zapatos en época de frío?

OF