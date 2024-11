Uno de los consejos más recordados de las madres en materia de salud es el de no andar sin zapatos porque podemos enfermarnos, y aunque parezca extraño, esta vez, ellas no tienen razón.

Aunque culturalmente se nos ha inculcado que podemos pescar algún virus por andar descalzo, muchas veces, los médicos han sentenciado que las enfermedades no entran por los pies y todo se trata de un mito. Recuerdan que los virus, hongos y bacterias se contagian por contacto con fluidos de algún paciente a través de la mucosa, ya sea la tos, un beso o un abrazo. Así que no, no se puede atrapar una gripe o una infección en la garganta por no traer calzado.

Lo que también han dicho los especialistas es que, en efecto, se pueden contagiar de otro tipo de males si se tiene alguna herida o lesión propensa a infectarse, por lo que en esos casos, lo mejor es protegerse.

En la época de frío aumentan los rumores sobre enfermarse por andar descalzo, sin embargo, según el portal National Geographic, el alza de estos casos se debe otros factores.

¿Por qué aumentan las enfermedades en invierno?

Entre estos se encuentra el hecho de pasar más tiempo encerrados, por lo que compartimos el aire y los microbios con las personas con las que estamos en esos espacios, además de que emplear la calefacción, por ejemplo, propicia a que se reseque el ambiente y disminuyan las capas de la mucosa en las vías respiratorias, la cual sirve de protección contra los virus.

También cita un estudio de la Universidad de Yale publicado en 2015, en el que afirma que el virus estacional que provoca el resfriado común se reproduce mejor cuando bajan las temperaturas.

Lo mejor siempre es protegerse de los cambios bruscos de temperatura, y si experimentas algún síntoma, consultar a un médico es la opción

OF