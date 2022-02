Con un pedacito de Francia

Con un buen jazz que acompaña como fondo y con un ambiente que se siente relajado, sin pretensiones y un menú que rompe con lo tradicional, Amélie cumple ya 3 años desde su inauguración en 2019. Y es que tampoco son amateurs en el servicio y atención a clientes, ellos tienen también este delicioso restaurante francés en la colonia Moderna del que pronto les hablaré, llamado Le Bon Plan.

Enfocado estrictamente a desayunos, ya que sólo abren por las mañanas, Amelié cuenta con gran cantidad de seguidores por lo que, recomiendo llegar antes de la 9 A.M. si no quieres esperar un rato a que te den mesa.

Para iniciar ordené un ouef cocotte $139, a recomendación de la señorita que tan amablemente nos atendió. Es un soufle elaborado con una salsa de queso de cabra muy cremosa, sedoso y delicado de sabor. Al fondo encontrarás una base de tomates cherrys y cuando insertas la cuchara encuentras un huevo tierno que al combinarlo con los tomates entiendes lo hermoso que es vivir y disfrutar sabores nuevos. Viene una buena rebanada de pan Brioche, con el que puedes chopear incluso el platillo y que amalgama perfectamente.

Me llamó la atención el nombre de huevos Infierno ($139), son parte de una apartado Keto que tienen en el menú para quienes siguen este tipo de dieta. Obvio yo no la sigo pero lo leí y se me antojó. De infierno, es decir picor, no tiene nada. Sólo el nombre. Lo confeccionan en un pequeño sartén de hierro ponen salsa pomodoro de mucho sabor y textura, en donde se ponen a cocer un par de huevos (finalmente son pochados, pues) a la que le ponen queso mozzarella y gratinan en el horno. Lo adornan, y acompañan, con pedacitos de chistorra muy doradita, así como tocino crujiente en pequeños trozos. Viene con dos rebanadas de pan campesino, delgadas y tostadas.

Mi hijo pidió huevos con tocino ($109) ya que desde que los descubrió a temprana edad, es su platillo favorito. El platillo se explica por sí solo. Muy bien aireado y de color homogéneo, muy bueno, me llamó mucho la atención eso. El tocino, de muy buena calidad, de los que sientes más la carne que la grasa. Se acompaña con una ensalada con lechugas, col morada y tomates con aderezo muy sencillo y algo de ajonjolí. También algunas papas cambray partidas por la mitad, sarteneadas con sal y pimienta, que a todos los niños les encantan.

Tienen muchos más platillos que se me antojaron y que me harán volver, eso sí, antes de que den las 9 A.M. cualquier día. Entre ellos: La Normande, que es un pan de masa artesanal relleno de quesos camembert y gruyere, puré de papa y tocino. Oh my God!

Y el famoso Ratatouille, que aquí lo preparan con huevo y mozzarella fresco.

¡Sé feliz!

ASISTE

Amélie Cafetería Francesa

Av. Terranova #608, Prados Providencia, Guadalajara, Jal.

Horario de lunes a domingo de 8 A.M. a 2 P.M.

Tel. 3334491752

IG @ameliecafeteria

Comida: 4.5

Lugar: 4.5

Ambiente: 5