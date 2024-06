La falta de agua se presenta como un gran desafío para la población en el país. Ante su ausencia, gran parte de los mexicanos han comenzado a buscar maneras de eficientar su uso y prolongar su duración desde casa y una manera clave para lograrlo es aprender a lavar la ropa de manera consciente.

A pesar de tratarse de una actividad cotidiana, el lavado es un proceso que puede llegar a causar un alto impacto negativo en el medio ambiente.

Lavar la ropa, no es sólo un tema de higiene, tiene una relación directa con el impacto social que genera la limpieza y el deseo de proyectar de manera positiva con cada outfit, por ello para muchos asistir a una entrevista de trabajo con la blusa con la que te ejercitaste ayer, no es una opción. Pero ¿qué pasa cuando este proceso es atendido socialmente, pero no con una visión ambiental? El gasto de agua aumenta, de acuerdo con Conforama, una lavadora de cinco kilos gasta entre 30 a 52 litros de agua.

“El efecto que tiene la ropa limpia en la sociedad y lo poco atendida que está la relación consciente con el proceso de lavado sostenible, nos obliga a recordar que necesitamos desarrollar hábitos que creen la diferencia. El cuidado del planeta depende de nuestras acciones diarias y en un proceso tan socialmente importante, no puede ser la diferencia,, es momento de tomar acción frente a nuestra responsabilidad en el uso del agua. Hace 8 años, nadie pensaba que el reúso de prendas hiciera un cambio en ningún sentido y sólo en GoTrendier, el reúso de prendas entre 2016 y 2022 ha logrado ahorrar 599 millones de litros de agua”, comenta Cecilia Ollero, country manager de GoTrendier México, app de moda sostenible.

Para aprender a ahorrar agua en casa al lavar la ropa en estos tiempos, GoTrendier comparte cinco ideas fáciles que permitirán implementar un mejor proceso que no sólo optimizará mejor tus recursos, sino que además beneficie al medio ambiente:

Entiende la etiqueta de la prenda

No hacerlo es uno de los errores más comunes y meter todas las prendas en una sola carga hace que fuerces tu lavadora, gastes más energía, agua y que tu ropa no se lave bien. Cada prenda tiene sus propias necesidades y cuidados específicos, por ello, la importancia de conocer el tipo de tela y seguir las instrucciones de lavado es fundamental para prolongar la vida útil de nuestras prendas.

Determina la frecuencia de lavado

Muchas prendas no necesitan ser lavadas después de cada uso, incluso, lavarlas tan seguido podría provocar un desgaste, además de traer consecuencias medioambientales debido al sobre consumo de agua y energía. Por ello, es clave plantear reglas de lavado, por ejemplo, los abrigos y pantalones de mezclilla pueden lavarse hasta después de tres o cuatro puestas. Claro que si descubres una mancha visible, esta regla puede cambiar, pero el objetivo es alargar el tiempo entre lavados para reducir tu impacto ambiental.

Conocer qué productos usar

La elección de los productos de lavado también influye en la sostenibilidad. Opta por detergentes y suavizantes que promuevan prácticas ecológicas en su producción y que minimicen el impacto ambiental, también opta por reusar las botellas y reciclar todos los empaques posibles. Además, evita el uso excesivo de productos químicos, ya que estos pueden ser perjudiciales tanto para el medio ambiente como para tu salud.

Usa a conciencia la secadora

Otro factor importante es el uso de la secadora. El calor extremo maltrata tus prendas y puede deteriorar las fibras de la ropa, reduciendo su durabilidad. Además, el consumo de energía asociado al funcionamiento de la secadora contribuye al desperdicio de recursos. Si tienes oportunidad, opciones más ecológicas como secar la ropa al aire libre pueden marcar la diferencia.

Reutiliza el agua

Este tip no tiene límite, puedes reutilizar el agua de lavado para enjuagar tu patio o lavar el auto. Además, hay quienes ponen algunas reglas como, usar el agua de la lavadora para dos cargas diferentes, personaliza lo necesario y siempre ten como objetivo el maximizar el uso de este líquido vital.

Con estos tips sobre la mesa puedes comenzar tu viaje hacía un estilo de vida más sostenible, cuida el agua, ahorra energía y aplica la regla de las tres R, reutilizar, reusar y reducir, de manera que además de cuidar tus prendas y aumentar su durabilidad, comiences a disminuir tu impacto medioambiental.

