¿Cómo limpiar los tenis blancos con acetona?

La acetona funciona para la limpieza de los tenis blancos porque es un solvente, lo que significa que puede disolver la grasa y la suciedad que el agua con jabón no quita.De acuerdo con el blog de la marca Panam, este líquido tiene mayor eficacia en las partes de goma, por ejemplo, en las suelas, en la lengüeta o en las puntas de las agujetas.Sin embargo, en cuero o en gamuza puede causar daños como afectar la textura o desvanecer el color. Así que antes de limpiar tu calzado, revisa de qué materiales está fabricado.Otros puntos clave a considerar sobre la acetona son:Tomando en cuenta los materiales con los que la acetona sí es compatible, reúne un poco del líquido, quita las agujetas de tus tenis y realiza los siguientes pasos:Aunque la acetona es una aliada poderosa, justo como funciona para quitar el esmalte de las uñas, un mal uso puede arruinar tus tenis blancos. Así que toma en cuenta los siguientes tips:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA