¿Qué frutas no deben meterse al refrigerador?

El cuidado de los alimentos es fundamental para aprovechar mejor sus propiedades, pero no necesariamente significa que deben meterse en el refrigerador. No por lo menos en el caso de algunas frutas.

El sitio especializado Martha Stewart explica que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas . Por ello, es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.

Según diversos especialistas, la mayoría de las frutas y verduras presentan una maduración climatérica. Ello significa que, al separarse de la planta, siguen madurando gracias a la producción de gas etileno.

Dicho compuesto acelera cambios como el aumento de dulzor, el aroma, el color y la textura.

En ese sentido, las frutas que no se deben guardar en el refrigerador son :

Manzana : se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas en la encimera. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.

: se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas en la encimera. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas. Aguacate : maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel periódico o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.

: maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel periódico o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso. Plátano : lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio.

: lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio. Fresas, frambuesas, moras y arándanos : la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.

: la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo. Melón entero : debe estar fuera del refrigerador porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.

: debe estar fuera del refrigerador porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias. Peras : continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera del refrigerador y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.

: continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera del refrigerador y refrigerarlas solo cuando estén en su punto. Guayaba : el frío detiene su aroma característico y puede alterar su textura. Lo ideal es consumirlas frescas.

: el frío detiene su aroma característico y puede alterar su textura. Lo ideal es consumirlas frescas. Kiwis : si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano.

: si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o plátano. Mango : desarrolla más sabor y jugosidad fuera del refrigerador. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil.

: desarrolla más sabor y jugosidad fuera del refrigerador. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil. Papaya : madura más rápido a temperatura ambiente. Una vez lista, debe refrigerarse para evitar que se pase de término.

: madura más rápido a temperatura ambiente. Una vez lista, debe refrigerarse para evitar que se pase de término. Duraznos : al madurar en la encimera se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en el refrigerador pueden volverse harinosos.

: al madurar en la encimera se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en el refrigerador pueden volverse harinosos. Piñas : desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.

: desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío. Ciruelas : maduran mejor en la encimera. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras.

: maduran mejor en la encimera. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras. Carambola : se conserva bien a temperatura ambiente durante varios días, siempre y cuando no esté demasiado madura.

: se conserva bien a temperatura ambiente durante varios días, siempre y cuando no esté demasiado madura. Guanábana : se recomienda dejarla fuera del refrigerador hasta que haya madurado; después, puede refrigerarse para alargar su frescura.

