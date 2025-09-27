¿Qué frutas no deben meterse al refrigerador?

El cuidado de los alimentos es fundamental para aprovechar mejor sus propiedades, pero no necesariamente significa que deben meterse en el refrigerador. No por lo menos en el caso de algunas frutas. El sitio especializado Martha Stewart explica que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas. Por ello, es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.Según diversos especialistas, la mayoría de las frutas y verduras presentan una maduración climatérica. Ello significa que, al separarse de la planta, siguen madurando gracias a la producción de gas etileno.Dicho compuesto acelera cambios como el aumento de dulzor, el aroma, el color y la textura.En ese sentido, las frutas que no se deben guardar en el refrigerador son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA