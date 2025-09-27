Esto es lo primero qué hacer para evitar insectos en casa

Lidiar con insectos en casa puede ser un verdadero dolor de cabeza. Por ello, es importante reconocer las actividades que previenen que estos animalitos encuentren en nuestros hogares un lugar para permanecer, además como esas acciones para corregir su presencia.

La cocina, por concentrar comida, humedad y residuos de alimentos, usualmente se convierte en el sitio ideal para que los insectos encuentren alimento y refugio. Ante esta situación, especialistas en control de plagas advierten que la prevención es la herramienta más efectiva.

Más allá de los aerosoles o fumigaciones de emergencia, la estrategia se centra en tres pasos fundamentales: higiene constante, sellado de accesos o entradas y uso responsable de trampas caseras o cebos .

Los restos de comida son la primera invitación para que los insectos entren a la cocina , por ello, la mejor recomendación es mantener superficies limpias, no dejar platos sucios durante las noches y guardar los alimentos en recipientes herméticos, especialmente los que contengan harina, cereales y azúcares .

Otro punto esencial está en el manejo de residuos y basura: los contenedores sin tapa o bolsas rotas son el ambiente perfecto para las moscas, por eso es importante utilizar botes herméticos, vaciarlos con frecuencia y limpiar el área donde se colocan, pues se puede convertir en un foco de infestación.

Además de la limpieza, es recomendable tapar grietas en las paredes y sellar entradas o huecos alrededor de tuberías, así como colocar mosquiteros en puertas y ventanas para reducir el acceso de plagas .

En caso de detectar insectos, se recomiendan colocar cebos en gel o estaciones de cebo, que son transportados por las propias obreras hacia la colonia, logrando un control más completo. Por su parte, los insecticidas en spray deben ser la última opción y aplicarse con precaución, nunca sobre superficies donde se preparan los alimentos.

Finalmente, la principal acción contra las plagas siempre será la prevención a través de la higiene, manteniendo una rutina de limpieza y orden para evitar la incomodidad de los insectos y proteger la salud familiar en un espacio libre de visitas indeseadas.

