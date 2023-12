¿Cómo hacer para que un cuarto no sea tan frío?

Para estos días de mucho frío en distintos puntos del país, se vuelve necesario contar con calefacción en casa, pues este espacio de pronto lo sentimos tan frío, que no es suficiente una cobija o un suéter.

Sin embargo, hay quienes no tienen la oportunidad de adquirir calefacción, por lo que soluciones caseras suelen ser una buena opción. Una de las alternativas para calentar tu habitación es usando papel aluminio.

Esta opción es muy económica y fácil de conseguir, por lo que teniendo en cuenta que no implica riesgos como el uso de estufas de gas durante toda la noche, este método no solo mejora la eficiencia del sistema de calefacción, sino que también contribuye a un ahorro significativo en los costos de energía.

Para que esta opción sea efectiva, debes colocar el papel aluminio detrás de un radiador, esto ayudará a reflejar el calor hacia la habitación, evitando que el calor se escape hacia la pared. Esta técnica logrará distribuir el calor en el espacio de manera uniforme.

Incluso, para obtener mejores resultados puedes forrar un pedazo de cartón con papel aluminio y colocarlo entre la pared y el radiador, con ello garantizas que el calor no se escape y circule incluso por toda la casa.

MV