¿Qué síntomas revelan la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, la cual se transmite a las personas por la picadura de garrapatas infectadas , las cuales se adhieren a cualquier parte del cuerpo.

Los síntomas de esta infección van desde sarpullidos, debilidad muscular, latidos cardíacos irregulares, dolor y debilidad en articulaciones, incluso podría llegar a afectar los globos oculares, llevando a la pérdida de visión .

Además, podría incluir otros síntomas como dolor de cabeza, fiebre y escalofríos, así como una erupción cutánea en la zona afectada, denominada “eritema migrante” . Estos síntomas suelen aparecer entre 3 a 10 semanas después de la picadura y surgen en diferentes etapas.

Así mismo, esta enfermedad es más frecuente en Estados Unidos, específicamente en los estados del Atlántico norte y medio, el norte de California y en el noreste del Pacífico, donde habitan las garrapatas de venado y las garrapatas de patas negras.

Si se detecta a tiempo, esta enfermedad puede curarse si se trata adecuadamente, con antibióticos orales . Por otro lado, diversos artistas y celebridades han sufrido este padecimiento, como la cantante Avril Lavigne y recientemente Justin Timberlake.

A pesar de que en México esta afección no es muy común, para evitar contraer esta enfermedad infecciosa, se recomienda evitar áreas arboladas durante los meses cálidos, usar ropa de colores claros para detectar posibles contagios, aplicar repelentes de insectos y revisar constantemente a tus mascotas.

OA