Cinco tips para que no se prolongue la cuesta de enero

Si no quieres que febrero, marzo y lo peor, todo el año, se conviertan en una pesadilla, te damos algunos consejos que debes tomar en esta cuesta de enero, que justamente empeoró con los casos de Covid, bajas de temperatura y cambios en la economía.

Aunque está por acabarse el mes, quizá temas que la cuesta de enero se prolongue a febrero o marzo debido a la inflación o el aumento de los productos de la canasta básica, entre otros factores.



1. Identifica tus ingresos y gastos

Visualiza los gastos primordiales y recurrentes como renta, servicios, o tarjetas de crédito, y separa ese dinero mensualmente para que no lo gastes en otra cosa. Esto no debería ser mayor al 50% de tus ingresos, considera recortar gastos no primordiales de ser necesario.



2. Separa y ahorra

De tu ingreso mensual define cuál será el dinero que puedes separar de manera continua para hacer frente a imprevistos, idealmente debería de ser de 20% del dinero que recibes. Si el 20% parece retador al principio, empieza por un porcentaje menor, trata de no tocarlo y sé constante.



3. Paga deudas

Establece una prioridad para cada una de las deudas que tengas vigentes. Lleva un registro del monto, los intereses y en cuánto tiempo estimas liquidarlas, recuerda que puedes reducirlas poco a poco o solicitar un crédito a mejor tasa para pagar más rápido las deudas caras.

4. Realiza una lista de compras y evita lo innecesario

Antes de hacer una compra de impulso o de añadir un nuevo gasto recurrente a tu cartera, realiza una lista de lo que realmente necesitas, y apégate a ella. Si calculas, por ejemplo, cuánto dinero estás destinando a plataformas de streaming, quizá te sorprendas.

5. Maneja tu dinero desde el smartphone

El uso del efectivo hace que perdamos fácilmente visibilidad y control. Maneja tu dinero de forma fácil y segura con el uso de la tecnología. Una excelente idea es tener todos los movimientos registrados, y que mejor si es de forma automática.

La cuesta de enero es la consecuencia de los gastos realizados durante los últimos meses del año. Este aparente “mal manejo de las finanzas”, así como el abuso de los créditos, no es más que un reflejo de la poca visibilidad que tenemos sobre el dinero que recibimos y el que gastamos. Sin embargo, este año podemos aprender a tener salud financiera y quizá mejorar nuestra economía este 2022.



