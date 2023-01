Cinco tips para lucir unas pestañas perfectas

Logra protagonismo y profundidad en tu mirada con una máscara de pestañas que será la mejor aliada, ya que se ha convertido en un elemento básico para destacar y mejorar el look de cualquier maquillaje de ojos.

Cuenta con la capacidad de dar vida, intensidad, pero sobre todo, el poder de cambiar totalmente el aspecto de tu mirada. Tus ojos se verán mucho más grandes y llamativos, las pestañas se verán más gruesas haciendo que luzcas más despierta. Por eso, tenemos estos increíbles consejos para lograr unas pestañas impactantes y de larga duración.

1. Cuida tus pestañas.

Mantener las pestañas en buenas condiciones será indispensable para tenerlas más bonitas y fuertes. Algunos tips para cuidarlas son: Utilizar máscaras con ingredientes humectantes, desmaquillarlas con cuidado, utilizando lociones desmaquillantes de ojos, ya que contienen ingredientes efectivos que con pocas pasadas eliminan el producto. Recuerda hacerlo aplicando poca presión en un algodón y con movimientos ascendentes.

2. Riza tus pestañas.

Rizar tus pestañas te ayuda a tener una apariencia más despierta; la curva de las pestañas también crea la sensación de ojos más grandes y abiertos, y de una mirada más intensa. Utiliza esta técnica antes de aplicar tu máscara para pestañas, apóyate de un buen rizador, iniciando por la raíz de la pestaña. No apliques demasiada presión al usarlo.

3. Selecciona la mejor opción para tus pestañas.

La elección de máscara de pestañas es un paso esencial para marcar la diferencia en el resultado de nuestro look. ¡Mary Kay tiene la mejor recomendación para ti! La Máscara para Pestañas a Prueba de Agua Mary Kay At Play. Su fórmula no se correrá, caerá ni manchará, sin importar las actividades que realices. Además, gracias a su Tecnología SmartWiper, ofrece la dosis necesaria de producto para un volumen increíble, también contiene Vitamina E y su tecnología exclusiva Panthenol-Pro Complex, la cual contiene ingredientes humectantes que normalmente se utilizan para el cuidado del cabello, dará el máximo cuidado a las pestañas.

4. Aplica la máscara de pestañas de la manera correcta

Saber aplicar la máscara de pestañas te ayudará a tener mayor profundidad y amplitud en la mirada. La forma correcta de aplicarla es en zig-zag comenzando desde la raíz hasta las puntas, así conseguirás que el producto se distribuya de manera uniforme. Si aplicas más de una capa de producto, no esperes a que la primera capa seque por completo, esto ayudará a evitar grumos.

No olvides maquillar las pestañas inferiores para dar un efecto de amplitud en los ojos pequeños.

5. Mantén en buenas condiciones y renueva tu máscara de pestañas.

Evita meter y sacar el cepillo varias veces, esto provocará la aparición de grumos y que tu máscara para pestañas se seque más rápido. Reemplaza tu máscara de pestañas al menos cada seis meses, de esta manera te asegurarás de que el producto no ha caducado y que tus pestañas se vean increíbles.

No hay producto igual que nos dé los resultados que obtenemos al usar una máscara de pestañas. Con ella, tenemos una mirada fresca, llamativa y fabulosa. Ojos más grandes, despiertos y llenos de vida. Haz uso de estos consejos Mary Kay. Sabemos que tendrás las mejores herramientas para sacar gran provecho de este increíble producto, luciendo tu mejor maquillaje en todo momento.

