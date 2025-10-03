Mexicana Universal: Lupita Jones vive gran experiencia en Mazati Reserve

Por la oportunidad de estar en contacto cercano con el Bosque de Tapalpa, los valores de conservación y respeto a la flora y fauna endémica de la región y por la posibilidad de “sanar la mente” en medio de la naturaleza, Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana, coronada en 1991, vivió una experiencia “increíble” en Mazati Reserve, un desarrollo campestre sustentable dentro del bosque del Pueblo Mágico, previo a la celebración de la gran final de Mexicana Universal que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre en el Centro del municipio.

“La pasamos increíble, fue una experiencia que yo disfruté muchísimo. Recorrer parte del gran bosque que tiene, la conservación, el compromiso de esta reserva de ofrecer un espacio con toda la tranquilidad y completamente en comunicación con la naturaleza, es una belleza. Estuvimos por allá y muy bien atendidas también”, comenta.

Esta visita, relata Jones Garay, le permitió olvidarse del ruido y ajetreo constante de las grandes ciudades y estar en una verdadera comunión con la naturaleza. Destaca el compromiso de Mazati Reserve por preservar el equilibrio del ecosistema con un desarrollo campestre sustentable, así como la cercanía de este espacio con Guadalajara, a poco más de dos horas en carretera de la ciudad.

Asimismo, detalla el gran valor de sustentabilidad de Mazati Reserve en el primer Pueblo Mágico de Jalisco, por lo que recomienda visitarlo para “refugiarse unos días, disfrutando de ese silencio y esa paz”. Añade que la experiencia fue mucho más enriquecedora luego de que pudo “dejar un legado” en el Bosque de Tapalpa con la plantación de un pino y un fresno, pues le permitió regresar una parte de los mucho que brinda la naturaleza al ser humano.

Lupita Jones. La primera Miss Universo mexicana gozó el destino, donde plantó un pino y un fresno. CORTESÍA

“El hecho de poder recorrer, ir entre el bosque, caminando entre los árboles, la oxigenación que puedes tener dentro de este bosque es una belleza. Esas caminatas te sanan, te sanan la energía, te sanan la mente, y la verdad creo que es algo que cualquier persona puede disfrutar y que nos merecemos también, el desconectarnos del mundo y poder estar en comunión con la naturaleza de una manera respetuosa. Creo que eso es algo que también me gustó mucho de Mazati Reserve, el respeto que se tiene por la naturaleza y el esfuerzo por mantenerlo así. De hecho, todo el desarrollo que se está haciendo con ese compromiso de mantener el equilibrio con la naturaleza de una manera muy sana”, expresa.

“Vale muchísimo la pena y es un escape que como humanidad nos merecemos, y empezar a entender la forma cómo podemos regresar el equilibrio al mundo cuando vivimos en armonía con la naturaleza. Creo que esa es la enseñanza más grande”, añade.

Refugio de paz. Mazati Reserve cuenta con diversas amenidades, entre ellas terrazas, casa club y miradores. CORTESÍA

Emocionada previo a la final

En tanto, luego de visitar este lugar, la ex Miss Universo asegura que llega con la “energía recargada” a la gran final de Mexicana Universal, en la que se elegirá a la ganadora jalisciense que representará a la entidad en el concurso Mexicana Universal a nivel nacional.

Luego de meses de preparación, nueve finalistas buscarán la corona que las lleve a, primero, competir en México frente a las representantes de otros estados del país, donde podrían ganar la oportunidad de competir en justas internacionales, como ya lo hará la ganadora de la edición pasada, también jalisciense, que representará a México en Japón.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Tapalpa el próximo sábado a las 19:30 horas.

Mazati Reserve. Sus instalaciones ofrecen todas las comodidades en un entorno natural. CORTESÍA

La visión de sustentabilidad de Mazati Reserve empata con Mexicana Universal, afirma Jones Garay.

“Mazati Reserve te ofrece un estilo de vida positivo, saludable, y eso es algo que comulga mucho con nosotros en Mexicana Universal. Siempre promovemos dentro de nuestras participantes el que cada una de ellas desarrolle un proyecto de compromiso social importante que impacte a su comunidad, y en el caso de Mazati están generando un gran impacto a nivel mundial con esta reserva de oxígeno que representan para el mundo y para nuestro país, para Jalisco. Creo que en ese tipo de valores empatamos perfectamente, y siempre promovemos en las chavas un estilo de vida saludable, y eso es a lo que nos invita Mazati Reserve”, concluye.

Una vista espectacular. El bosque de Tapalpa ofrece un abrazo al alma para quienes se encuentran en Mazati Reserve.

