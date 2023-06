Cascada de sabores en Costalegre

La oferta gastronómica de la costa jalisciense no ha parado de enriquecerse en los últimos años. Desde Puerto Vallarta a la Costalegre surgen todos los días nuevas propuestas que buscan aprovechar la riqueza de suelo y mar de la zona. Pero hay un punto donde se está gestando una verdadera revolución de sabores: El Hotel Four Seasons Tamarindo.

Convertido en una de las joyas de la corona turística de nuestro Estado, el hotel destaca por la espectacularidad de sus instalaciones, comodidad y excelente servicio. Pero si esto no es suficiente, también cuenta con tres restaurantes que ya están dando de qué hablar entre sibaritas y buscadores de nuevas sensaciones en el paladar: Coyul, Sal y Nacho. Ojo, no se requiere ser huésped para visitarlos, pero sí contar con una reservación.

“Un chef no se puede quedar nada más en la cocina, se debe de involucrar en todo el proceso, venir al campo, a la tierra, de donde salen los ingredientes con los que trabaja”. Con esas palabras el chef Nicolás Piatti, director culinario del Four Seasons Tamarindo resume su filosofía de vida y también el sello que le está imprimiendo a los tres restaurantes de hotel, cuyos insumos poco a poco están saliendo de Rancho Ortega.

¿Y dónde está Rancho Ortega? ¡En la misma reserva donde está el hotel! Sí, Piatti, acompañado por el equipo culinario del recinto, apostó a que Four Seasons Tamarindo sea autosustentable, sostenible y amigable con el ambiente. En el rancho se siembra (y ya crece) papaya, piña, granada, mango, canela, banana, albahaca, orégano, tomillo, cebolla, hongos, brotes diversos y mucho más por venir. También cuentan ya con sus propios patos, gallinas, cerdos y cabras.

Canasta de pan En Coyul. Cada día encontrarás una novedad. EL INFORMADOR/F. González

Coyul: Con un menú creado por la afamada chef Elena Reygadas, aquí se brindan desayuno (07:00 a 12:00 horas) y cena (18:00 a 23:00 horas), además de contar con un bar. Elena, reconocida como la Mejor Chef del Mundo en 2023 por The World’s 50 Best, muestra su talento con una carta inspirada en la cocina mexicana. ¿Vas por la mañana? Prueba sus chilaquiles de hoja santa o disfruta de un rico tamal de frijol. Brilla también su panadería, así que no dejes pasar la oportunidad de darle una buena mordida al chocolatín o un cuernito.

Nacho: Abierto para la hora de la comida (11:00 a 19:00 horas) y con excelente vista a las albercas del hotel, Nacho es el rincón para aquellos que son taqueros de corazón. Prueba el taco de pescado, el taco de hongos y una belleza llamada taco de birria. También hay memelas y tlayudas, así como una selección de postres. ¿Recomendación? Pide la paleta de horchata recubierta de chocolate, una joyita para cerrar.

Sal: A unos pasos de Playa Majahua, uno de los rincones favoritos para disfrutar del atardecer (horario de 12:00 a 23:00 horas). Sal es el espacio más experimental de la cocina del Four Seasons Tamarindo, pero también el ideal para los amantes de los sabores marinos. Puedes abrir con una infladita dorada maya o un dumpling de quelites antes de pasar a sus exquisitos platos fuertes, donde destaca la langosta al grill (espectacular), carnitas de pato y la pesca zarandeada (todos los días es diferente).

Infladita dorada maya. Escamoles, quelite y chicatana. EL INFORMADOR/F. González

Reserva y disfruta

Previo a tu llegada reserva un lugar para disfrutar de las maravillas culinarias de Four Seasons Tamarindo. Llama al 334 170 3610 o escribe en su Facebook (www.facebook.com/fourseasonstamarindo) para verificar disponibilidad.

El hotel se encuentra en el Km 7.5 de la Carretera Federal 200, en el Municipio de La Huerta, muy cerca de Cihuatlán.