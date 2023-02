Cantidad, color y tipo de flores, envía el mensaje correcto este 14 de febrero

Regalar flores genera una serie de mensajes que todos reconocemos; pero quizá no recordamos, así que vale la pena ir a fondo y desempolvar el lenguaje de las flores más populares cuyo color y tipo guardan un mensaje cifrado que te gustará conocer de cara al 14 de febrero.

Los colores

Atendiendo los colores en cada una de las flores, estos nos ofrecen un significado lógico como el trillado rojo de la pasión o el tradicional blanco de la pureza, aunque también guardan otros importantes mensajes que no deberiamos dejar pasar:

Flores amarillas

Si bien solía creerse que este color atraía la mala suerte cuando se trataba de flores, el mito se ha derrumbado y en primavera son las predilectas para desempolvarse del frío invierno.

Estamos hablando del color de la luz que evoca al sol y con ello la felicidad, juventud y energía. Además de tener este aire tan desenfado y casual que puedes obsequiarlas con toda normalidad a tus amigos o seres queridos sin ninguna implicación de romance.

Flores rosas

El rosa en las flores evoca tanta ternura y delicadeza que podría ser el perfecto regalo de un padre a su hija, por ejemplo; o del hijo a la madre. Se trata de un suave obsequio recargado de cariño.

Flores rojas

Por supuesto, amor y deseo, por eso este matiz resulta clásico en San Valentín: es la entrega del color corazón, fuerte y cálido. Enseguida nos evoca las rosas rojas y la descarga de pasión, seducción y acción.

Flores blancas

Este color es el más puro por lo que su carga puede ser casi ritual. Simbolizan devoción, elegancia, calma y amor eterno.

¿Qué representa cada flor?

Orquídeas

La orquídea blanca expresa pureza; si es roja, deseo; la rosa, amor; y si es amarilla, erotismo. Puede ser un regalo para la persona especial, pero al ser una flor relacionada con la sensualidad, se recomienda obsequiarla solo si sabes que eres correspondido totalmente.

Margaritas

La margarita blanca es la inocencia, por lo que suele ser relacionada con la niñez, al ser una flor pequeña y sencilla. Además ¿recuerdas cuando deshojabas las margaritas?: “¿me ama, no me ama?” Obsequiar una margarita dice la tradición, sirve como confirmación de del amor cuando se atraviesan etapas de dudas, conflictos y malententidos en la relación.

Tulipanes

El rojo es para el amor duradero; un tulipán blanco para pedir perdón, uno amarillo para robar u ofrecer una sonrisa. En tanto el rosa expresa afecto.

Rosas

Tiene significados en forma y cantidad. Ya todos sabemos que simboliza el amor apasionado cuando es roja, pero su versión rosa es gratitud y cariño; y la rosa amarilla no es tan amable pues significa los celos, el engaño y la traición; en contraste, la blanca es por la inocencia y la castidad. Una sola rosa significa enamoramiento; mientras que una docena que deseas permanecer juntos para siempre.

En cambio, si debes pedir disculpas 18 rosas son el número perfecto y 25 como felicitación.

Hortensias

Un ramo de hortensias blancas es ideal si quieres expresar amor sincero; o uno color rosa para el único ser amado. un delicado gesto de gratitud y comprensión. El azul puede ser un mensaje crítico y distinto pues suele darse a personas con un carácter inconstante y caprichoso, pero que de igual aceptas y amas.

El girasol

La flor de la buena suerte y la riqueza. Los girasoles simbolizan la luz y la felicidad, por lo que resultan ideales para obsequiar en el nacimiento de un niño o para rendir homenaje a cualquier persona cuya personalidad se distinga por su luminosidad.

Finalmente, regalar flores, siempre sera un hermoso detalle y si este año no tienes pareja, recuerda que siempre puedes consentirte a ti mismo, regalándonte un ramo de tus favoritas. I can buy myself flowers…

