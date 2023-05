Bolsos: Celebra a mamá todos los días con el accesorio perfecto

¿Sabías que el 10 de mayo de 1922 fue la primera vez que oficialmente se celebró el Día de las Madres en México? Se dice que Rafael Alducín, periodista y en ese entonces, director de uno de los periódicos de circulación nacional más importantes del país, fue quien lanzó una convocatoria para tomar el 10 de mayo como día oficial de celebración a todas las madres mexicanas.

Desde entonces, es sin duda una de las celebraciones con mayor valor sentimental en nuestro país y el día favorito de quienes tienen la fortuna de tenerla cerca. La mayor fuente de inspiración de Cloe, la marca mexicana líder en marroquinería y accesorios, son las mujeres. Partiendo no solamente de ellas como musas si no profundizando en su esencia. No ser parte solo de su armario, si no acompañarlas en los momentos más importantes de su vida.

Elegir un obsequio para celebrar el 10 de mayo, no es un tarea fácil, buscamos depositar un poco del amor, admiración y respeto que sentimos en algún artículo que pueda acompañarlas por siempre, por eso te damos 3 tips para elegir el bolso perfecto en esta celebración.

Elige un color y silueta atemporal para garantizar una larga vida en su clóset. Por ejemplo; el modelo Dorani, se trata de una bolsa satchel, una de las siluetas favoritas por ser un accesorio elegante pero muy funcional, disponible en colores básicos como negro, camel, azul o rojo que siempre estarán en tendencia. Opta por la comodidad del doble uso con asas cortas y correa larga para crear looks formales y más relajados. Busca algún detalle metálico como herrajes que resalten en contraste con el textil.

Con información de Cloe

