Para muchas personas, el año nuevo es otro comienzo, un momento de felicidad y de reiniciar cosas positivas. Sin embargo, ¿qué pasa con quienes continúan con sus circunstancias y traen sus problemas a 2023? Chantal, maestra de Yoga, fitness group instructor y health coach, lidera Move your Chanty, el movimiento que ayuda a las personas a elevar su manera de pensar y afrontar mejor la cotidianidad.

Move your Chanty. ESPECIAL/MS AGENCY.

Move your Chanty es un trabajo constante, que no ofrece soluciones mágicas a los problemas, sino herramientas para aprender a vivir con ellos. Desde no poder tener hijos, a estar estresados con el trabajo, dificultades familiares, desgracias que suceden en la vida, problemas con la autoestima o imagen personal, entre otras situaciones.

Al respecto, Chantal comenta que “personalmente, llevo más de cuatro años en un camino de infertilidad con mi esposo. Queremos ser padres, pero surgen obstáculos. Nuestras emociones han estado como una montaña rusa sin fin, pero el Yoga me ha ayudado a elevar mi manera de pensar. He sido mi propia maestra para seguir adelante en el proceso, reconociendo que, lo que pasa en mi vida, no me está pasando a mí, simplemente está pasando para mí, para que yo pueda hacer algo y lidiar con las circunstancias”.

Prácticamente, cualquier forma de ejercicio, desde los aeróbicos hasta el yoga, puede actuar como un calmante para el estrés. El ejercicio aumenta la salud general y la sensación de bienestar, entre otros beneficios directos.

Y agrega, “abrí mi historia de infertilidad, y soy una voz constante para normalizar las conversaciones sobre el tema y de la importancia del Yoga para gestionar el estrés al respecto”.

La solución para Chantal es mover el cuerpo, reconocer las emociones y validar los sentimientos, pero luego seguir moviéndose hacia delante y encontrar el próximo paso.

Move your Chanty. ESPECIAL/MS AGENCY.

Para la maestra y entrenadora certificada, “en cualquier momento puedes practicar Yoga, porque el Yoga es ahora. No tienes que estar en las cuatro puntas de tu mat para practicarlo. El Yoga trasciende la práctica física”.

Chantal exhibió su propuesta, recientemente, en la primera clase de Power Yoga bilingüe en el icónico Red Rocks Amphitheater, de Estados Unidos, ante más de dos mil personas. Actualmente, trabaja en los estudios más prestigiosos de Miami, como Barry’s Bootcamp y Sol Yoga, donde ha creado Sol Hybrid, una nueva clase con respiraciones, kriya yoga y ejercicios de alta intensidad. Además, atiende y organiza eventos privados, desde grupos pequeños a eventos corporativos.

“El uso del Yoga para mejorar la salud mental de las mujeres que padecen de infertilidad, no es una solución, sino una herramienta para sobrepasar los problemas, sean económicos, de pareja o de estrés. El yoga ayuda a lidiar con problemas fuertes, y a hacernos más fuertes”, confiesa Chantal.

Move your Chanty comprende distintos tipos de movimiento y versiones: Clases desde alta intensidad, sculpt, power yoga, kriya yoga y meditaciones guiadas, entre otros.

Puedes seguir a Chantal en Instagram, Spotify y Tiktok: @moveyourchanty-

Con información de MS Agency.

XM