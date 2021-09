¿Quién no se ha ido a dormir sin desmaquillarse? Seguir una rutina de belleza en la noche cuando estamos cansados resulta más difícil que la rutina de belleza en la mañana, la cual la mayoría seguimos por costumbre. Sin embargo, no irnos a dormir con el rostro limpio puede traer un sinfín de consecuencias a corto y largo plazo.

Antes de acostarte sin haber lavado tu cara, recuerda estos factores.

1. Un rostro más limpio

Lavar la cara con algún limpiador y después remover el maquillaje con agua micelar ayuda no solamente a quitarnos los cosméticos, si no a eliminar la suciedad en general del día a día. La limpieza del rostro es otro aspecto de la higiene personal que no podemos ignorar.

2. Previene el acné...

El rostro tiende a generar grasa en el transcurso del día, la cual, si no se tiene un buen aseo, puede provocar barros y espinillas.

3. Evita el envejecimiento prematuro...

La piel se regenera por las noches, por lo tanto, si no removemos completamente el maquillaje antes de dormir, éste impedirá que las células se regeneren y la piel tendrá un aspecto deteriorado desde temprana edad.

4. Previene intolerancia a los cosméticos

El dormir con maquillaje puede provocar que a la larga la piel se vuelva intolerante a ciertos componentes de los cosméticos.

5. Labios hidratados

Retirar el labial y aplicar un bálsamo sirve para mantener los labios más saludables e hidratados.

6. Pestañas más fuertes

Retirar por completo la máscara de pestañas por las noches ayudará a que éstas no se hagan débiles con el tiempo y a la larga se rompan.