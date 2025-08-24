Durante la crianza, es importante hacer sentir a las y los hijos que están en un lugar seguro y afectivo, empezando por las palabras que se le dicen. Los psicólogos advierten que ciertas frases, aunque comunes, pueden dañar la autoestima y afectar la confianza de los pequeños. En lugar de recurrir a expresiones negativas, lo recomendable es explicar de forma clara y comprensiva los errores, fomentando un ambiente de respeto y aprendizaje.

Frases que no debes de decir a tus hijos

“¿Por qué no eres como tu hermano?”. Las comparaciones generan inseguridad y resentimiento, ya que cada niño tiene un ritmo de desarrollo distinto. En su lugar, es mejor reconocer los logros individuales y motivar sin presión.

ya que cada niño tiene un ritmo de desarrollo distinto. En su lugar, es mejor reconocer los logros individuales y motivar sin presión. “No haces nada bien”. Este tipo de afirmaciones debilita la confianza en sus capacidades. Lo más constructivo es resaltar lo que hacen correctamente y guiarlos en cómo mejorar, recordándoles que equivocarse es parte del aprendizaje.

“No llores, que no es nada”. Aunque suele decirse con la intención de calmar, en realidad invalida las emociones del niño. Permitir que expresen lo que sienten y acompañarlos en la gestión de sus emociones fortalece su salud mental.

Aunque suele decirse con la intención de calmar, en realidad Permitir que expresen lo que sienten y acompañarlos en la gestión de sus emociones fortalece su salud mental. “Debería darte vergüenza”. dejar marcas profundas en la autoestima, ya que la vergüenza excesiva puede derivar en inseguridad y ansiedad. Lo recomendable es enfocar la atención en la conducta, explicar por qué fue inapropiada y enseñar alternativas más positivas.

Por último, expresiones como:

“No molestes, estoy ocupado” transmiten la idea de que los niños no son importantes. Aunque la rutina diaria sea exigente, dedicarles tiempo y atención refuerza el vínculo afectivo y les enseña que siempre serán escuchados.

