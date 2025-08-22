Reemplacamiento Edomex 2025: cuál es la fecha límite para obtener 100 % de descuento en tenencia

En el Estado de México, las placas vehiculares tienen una vigencia de 5 años a partir de su emisión, por lo tanto, este año deben ser renovadas aquellas emitidas en 2020 o anteriores. Hacerlo dentro del plazo tiene la ventaja de descuentos en el impuesto de la tenencia y en recargos, por el contrario, omitir la regla es causa de multas.El Programa de Reemplacamiento 2025 inició en abril y el 31 de agosto es el último día para que quienes cuentan con placas expedidas en 2020 y anteriores puedan renovar sus láminas y, junto con ello, obtener hasta 100 % de descuento en el impuesto de la tenencia y recargos.El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Jaime Valadez Aldana informó que en la entidad más de 600 mil vehículos con placas expedidas en 2020 y anteriores estaban obligados a regularizarse actualizando sus láminas; el 85% ha cumplido y el 15% restante, equivalente a 100 mil vehículos, motocicletas y transporte de carga, aún están a tiempo para hacerlo."Cumplir cuesta menos, porque si nosotros decidimos no cumplir, nos hacemos acreedores a una multa de 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a poco más de 2 mil 200 pesos; no podremos verificar el vehículo; perderíamos el beneficio del subsidio de la tenencia el siguiente año y al tratarse de placas vencidas, si los detiene algún agente de tránsito van a tener que retener la unidad, se les retirarán las placas vencidas y se remitirá el vehículo al corralón", comentó.El costo de reemplacamiento para motocicletas, recordó, es de 800 pesos, para vehículos particulares de mil 75 y para el transporte de carga de 2 mil 118, quienes a cambio recibirán placas de las más avanzadas al contar con 14 medidas de seguridad para evitar su clonación.Jaime Valadez recordó que el trámite puede realizarse en línea o en internet, proceso que demora máximo 15 minutos, mientras que para la entrega de placas se puede efectuar en 32 módulos dentro de los ayuntamientos, 20 módulos ubicados en principales centros comerciales o por un costo adicional recibirlas a domicilio.