Reemplacamiento Edomex 2025: cuál es la fecha límite para obtener 100 % de descuento en tenencia

En el Estado de México, las placas vehiculares tienen una vigencia de 5 años a partir de su emisión, por lo tanto, este año deben ser renovadas aquellas emitidas en 2020 o anteriores. Hacerlo dentro del plazo tiene la ventaja de descuentos en el impuesto de la tenencia y en recargos, por el contrario, omitir la regla es causa de multas.

El Programa de Reemplacamiento 2025 inició en abril y el 31 de agosto es el último día para que quienes cuentan con placas expedidas en 2020 y anteriores puedan renovar sus láminas y, junto con ello, obtener hasta 100 % de descuento en el impuesto de la tenencia y recargos.

La mayoría de los automovilistas han cumplido

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Jaime Valadez Aldana informó que en la entidad más de 600 mil vehículos con placas expedidas en 2020 y anteriores estaban obligados a regularizarse actualizando sus láminas; el 85% ha cumplido y el 15% restante, equivalente a 100 mil vehículos, motocicletas y transporte de carga, aún están a tiempo para hacerlo.

Costo de las multas por omitir el reemplacamiento

"Cumplir cuesta menos, porque si nosotros decidimos no cumplir, nos hacemos acreedores a una multa de 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a poco más de 2 mil 200 pesos; no podremos verificar el vehículo; perderíamos el beneficio del subsidio de la tenencia el siguiente año y al tratarse de placas vencidas, si los detiene algún agente de tránsito van a tener que retener la unidad, se les retirarán las placas vencidas y se remitirá el vehículo al corralón", comentó.

Costo del reemplacamiento

El costo de reemplacamiento para motocicletas, recordó, es de 800 pesos, para vehículos particulares de mil 75 y para el transporte de carga de 2 mil 118, quienes a cambio recibirán placas de las más avanzadas al contar con 14 medidas de seguridad para evitar su clonación.

Trámite demora 15 minutos

Jaime Valadez recordó que el trámite puede realizarse en línea o en internet, proceso que demora máximo 15 minutos, mientras que para la entrega de placas se puede efectuar en 32 módulos dentro de los ayuntamientos, 20 módulos ubicados en principales centros comerciales o por un costo adicional recibirlas a domicilio.

