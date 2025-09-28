Así puedes evitar que salgan hormigas, moscas y otros insectos en la cocina

Una de las áreas del hogar que es más susceptible a la presencia de insectos, como hormigas y moscas, es la cocina. Esto se debe a que en esta zona se concentra comida, humedad y restos de alimentos, lo que atrae a estos animales.

En este escenario, antes de recurrir a los aerosoles y las fumigaciones de emergencia, la prevención es fundamental para evitar la presencia indeseada de estos seres vivos. Las medidas incluyen higiene constante, sellado de accesos o entradas y uso responsable de trampas caseras o cebos.

¿Cómo prevenir hormigas, moscas y otros insectos en tu cocina?

Los restos de comida son la primera invitación para que los insectos entren a la cocina, por ello, la mejor recomendación es mantener superficies limpias, no dejar platos sucios durante las noches y guardar los alimentos en recipientes herméticos, especialmente los que contengan harina, cereales y azúcares.

Otro punto esencial está en el manejo de residuos y basura: los contenedores sin tapa o bolsas rotas son el ambiente perfecto para las moscas, por eso es importante utilizar botes herméticos, vaciarlos con frecuencia y limpiar el área donde se colocan, pues se puede convertir en un foco de infestación.

Además de la limpieza, es recomendable tapar grietas en las paredes y sellar entradas o huecos alrededor de tuberías, así como colocar mosquiteros en puertas y ventanas para reducir el acceso de plagas.

En caso de detectar insectos, se recomiendan colocar cebos en gel o estaciones de cebo, que son transportados por las propias obreras hacia la colonia, logrando un control más completo. Por su parte, los insecticidas en spray deben ser la última opción y aplicarse con precaución, nunca sobre superficies donde se preparan los alimentos.

Finalmente, la principal acción contra las plagas siempre será la prevención a través de la higiene, manteniendo una rutina de limpieza y orden para evitar la incomodidad de los insectos y proteger la salud familiar en un espacio libre de visitas indeseadas.

MB