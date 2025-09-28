Así debes lavar y desinfectar tus alimentos, según el IMSS

Tener buenas prácticas de lavado y desinfección de los alimentos en fundamental para evitar enfermedades, por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó una serie de recomendaciones para efectuar de manera correcta estas tareas.

Antes que nada, la institución mexicana que brinda servicios de salud pública subraya que lavar y desinfectar alimentos se refiere a prácticas diferentes. Lavar un alimento implica eliminar la suciedad visible, como la tierra o residuos. Aunque es un paso inicial, pasar los alimentos por agua no es suficiente para garantizar seguridad al consumirlos.

Por otro lado, la desinfección se refiere al proceso de eliminar microoganismos dañinos, como bacterias, parásitos y virus que podrían estar presente en la superficie.

¿Cómo lavar y desinfectar los alimentos?

Para la desinfección de alimentos, el IMSS recomienda emplear soluciones específicas para esta tarea, como el vinagre, jugo de limón e hiploclorito de socio, las cuales han sido validadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como productos seguros y efectivos para eliminar microorganismos patógenos.

Estas son las recomendaciones del instituto para lavar y desinfectar alimentos:

Frutas y verduras: Lavar con abundante agua y desinfectar con soluciones específicas como vinagre, jugo de limón o hipoclorito.

Frutas con cáscara comestible (como manzanas o peras): Deben lavarse del mismo modo que otras frutas, para evitar contaminantes en su piel.

Frutas con cáscara dura (como en piñas o melones): Aunque se retirará la cáscara, estas deben lavarse para prevenir la transferencia de microorganismos al interior.

Carnes y pescados: Deben lavarse con abundante agua, asegurándose de eliminar sangre y fluidos para evitar la proliferación bacteriana.

Es de vital importancia evitar el uso de productos domésticos como desengrasantes o limpiadores no aptos para alimentos en este proceso. Además, también se debe cuidar la higiene de los utensilios de cocina.

Con información de Revista Familia IMSS

MB



