¿Ya no está infiltrada?

Nos cuentan que la Fiscalía del Estado lanzó su convocatoria para reclutar nuevos “héroes” de investigación, justo después de que autoridades jaliscienses aplaudieran la recomendación de Omar García Harfuch sobre contratar más policías.

En un video, los aspirantes aparecen con armas, uniformes y equipo táctico, como buscando atraer a los jóvenes que, bajo el mismo “poder”, en ocasiones optan por el crimen organizado.

No hay un número definido de reclutas y se recibirá a todo el que se apunte. Pero: ¿Qué pruebas les harán?

Porque después de que la administración pasada admitiera la infiltración del crimen organizado en la corporación, queda la pregunta: ¿Sigue infiltrada, se limpió o cómo se evitará que se repita esa práctica?



* * *



El tema de las infancias trans que llevaba meses atorado en el Congreso de Jalisco, finalmente dio un paso adelante. En las comisiones legislativas aprobaron por mayoría la reforma que permitirá a los menores de edad acceder al cambio de género en sus actas de nacimiento.

Este avance se da tras los repetidos requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pasará ahora sí en el pleno? Y lo más intrigante, ¿qué acuerdos se tejerán entre Movimiento Ciudadano y Morena?

La respuesta, seguramente, la tendremos pronto.



* * *



Vaya que pasó mucho tiempo sin que se reunieran los liderazgos del Partido de Morena en Jalisco. Por ello, la diputada Mery Pozos convocó a una comida en torno al cierre de filas y la unidad en el partido, a la que acudieron presidentes municipales, diputados, delegados, regidores y líderes históricos de la izquierda.

La intención es trabajar juntos y en equipo, más allá de proyectos personales. Es un reto enorme el que se ha iniciado, pero debe rendir frutos.



* * *



De cara al esperado Grito de Independencia y el espectáculo musical del próximo lunes en el Centro de Guadalajara, las autoridades afilan su plan de seguridad con dos mil policías.

Aunque hay obras en el Centro, se implementará un cerco de seguridad, que abarcará desde las calles Independencia hasta Juárez, en torno a la Cruz de Plazas, para evitar que se ingresen objetos y artículos no permitidos.

Con todo esto, el Gobierno busca asegurar que los asistentes disfruten de las celebraciones sin contratiempos, pero todo dependerá de que las tormentas cedan y permitan el espectáculo.