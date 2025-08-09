¿Qué es el taro y cómo incluirlo en tu dieta de forma saludable?

En los últimos años, el consumo del taro se ha popularizado gracias a que recientemente se han introducido al mercado bebidas, postres y alimentos de este sabor que han logrado ganarse al público.

Sin embargo, a pesar de su masiva exposición y consumo a lo largo del mundo, existen muchas personas que no saben exactamente qué es el taro ni conocen de dónde proviene.

Es por eso que aquí te explicaremos todo lo que tienes que saber del taro y cómo es que puedes incluirlo en tu dieta diaria de manera saludable.

¿Qué es el taro?

El taro, a pesar de lo que muchos creen, no es una fruta. Conocido también por su nombre científico Colocasia esculenta, es una especie de planta, o más bien raíz, que pertenece a la familia de las aráceas.

Es originaria del sudeste de Asia y el Pacífico, y su cultivo para el alimento humano data desde hace más de 2 mil años.

Su aspecto es similar al de un camote, y a diferencia de lo que vemos en algunos de los productos comerciales derivados del taro, su color realmente no es morado; por fuera es de un color marrón, mientras que por dentro es blanco con unos ligeros y muy sutiles puntos lilas.

Aunque su textura depende del estado en el que se encuentre, tiende a ser cremosa y suave, casi como la de una papa, solo que su sabor destaca por ser un tanto dulce.

Estas características son lo que ha hecho que el taro se vuelva uno de los ingredientes más versátiles para llevar a la cocina, ya que existen un sinfín de recetas que puedes elaborar con este alimento.

Además, el taro es conocido por las múltiples propiedades y beneficios que tiene para la salud del cuerpo humano, ya que es rico en fibra, por lo que es ideal para mejorar la digestión y mantener la sensación de saciedad.

A su vez, el taro cuenta con una dosis elevada de vitaminas C y E, las cuales actúan como antioxidantes; tiene potasio, que sirve para regular la salud cardiovascular , y también su índice glucémico es mucho más bajo que el de otros tubérculos, por lo que resulta una buena opción para las personas que buscan controlar sus niveles de azúcar en la sangre.

¿De qué maneras se puede comer el taro?

Su rico pero tenue sabor es una de las razones por las que el taro es tan utilizado en platillos y recetas, ya que es perfecto para combinar con diferentes sazones e ingredientes.

En puré: Mezclado con hierbas, un toque de aceite de oliva y mantequilla, puedes crear un delicioso puré de taro.

Mezclado con hierbas, un toque de aceite de oliva y mantequilla, puedes crear un delicioso puré de taro. Horneado en rodajas: Puedes tostar un par de rodajas y crear chips saludables.

Puedes tostar un par de rodajas y crear chips saludables. En sopas o guisos: En algunos platillos puedes sustituir la papa o el camote por el taro.

En algunos platillos puedes sustituir la papa o el camote por el taro. Hervido o al vapor: Simplemente como un snack puedes hervir el taro y comerlo en pequeños trozos.

Simplemente como un snack puedes hervir el taro y comerlo en pequeños trozos. En bebidas: Esta es una de las presentaciones más comunes de consumir taro, ya que puedes crear grandes bebidas con polvos de taro.

Esta es una de las presentaciones más comunes de consumir taro, ya que puedes crear grandes bebidas con polvos de taro. Postres: Existen pasteles, helados, panes y todo tipo de dulces de taro que bien puedes comprar o hornear tú mismo.

Consumido con moderación y en preparaciones sencillas, el taro puede ser un aliado nutritivo, diferente y complementario en tu alimentación diaria.

