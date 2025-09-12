Foto de Kenia Os y Peso Pluma junto a Anna Wintour encienden a las redes

Los cantantes Kenia Os y Peso Pluma se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales tras posar con Anna Wintour en la New York Fashion Week 2025.

Y es que la manera en que reaccionó la exeditora de la revista "Vogue" cuando vio a la cantante mexicana, dividió opiniones en redes sociales.

Mientras algunos internautas aseguraron que el gesto de Wintour fue de aprobación, otros compararon el momento con una escena de la película "The Devil Wears Prada" (El diablo viste a la moda). Internautas aseguran que la famosa exeditora quedó embelesada con la belleza de la cantante.

Cabe recordar que "Miranda Priestly" —el personaje principal de dicha película interpretado por Meryl Streep— está inspirado en Wintour.

Fue la propia estrella pop quien presumió su reciente encuentro con la exeditora de "Vogue" en sus historias de Instagram. El fragmento fue tomado cuando Anna Wintour, Michael Kors y otros diseñadores de moda posaron con Young Miko, Peso Pluma y Kenia Os.

Lo que más llamó la atención fue cuando la destacada figura del mundo de la moda volteó a ver a la cantante mexicana, pues hay personas que consideraron inusual su reacción. Aunque el momento solo duró unos milisegundos, Peso Pluma habría percibido lo sucedido y volteó a ver a su novia con ojos de amor.

IG / @keniaos

Cabe recordar que Kenia Os colaboró con la revista "Vogue México" en 2024; no solo concedió una entrevista, también protagonizó la portada de la edición de noviembre.

Eso no fue todo, la intérprete de temas como "Kitty" o "Big Bang" compartió algunas fotografías que se tomó con su famoso novio en el primer día de la semana de la moda de Nueva York, en Estados Unidos.

AO