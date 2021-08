Anna Sólyom: Una novela felina con Neko Café

¿Cómo fue esta experiencia al escribir tu primera novela?

“Soy licenciada en Filosofía y también tengo tres libros de ensayos, pero escribir esta novela ha sido una experiencia muy bella. La hice en 2019 y tuve mucha ayuda de un escritor que me orientó cómo redactar una novela porque es un arte muy distinto al de un ensayo, porque hay diálogos y descripciones, pero lo disfruté y aprendí mucho. Espero que en el futuro pueda practicar más este arte de escribir novelas”.

Si eres amantes de los gatos o no... esta novela es para ti / Especial: Yan Pekar

Los gatos están presentes y juegan mucho con la historia, ¿tienen algún significado en tu vida?

“Sí, de niña tenía algunos y ahora de adulta pues también estoy conviviendo con dos gatos, aunque me encantan los perros. Yo creo que todos los animales tienen un poder sanador al ser humano, nos ayudan a volver a la naturaleza, a nuestras conexiones más primordiales y así realmente aportan algo que sin ellos no podíamos alcanzar porque tampoco podemos meditar 24 horas al día pero con su compañía, sí volvemos hacia nosotros. Dos gatos con los que convivo están presentes en el libro y me inspiraron también, porque los gatos tienen mucha personalidad, como los perros o los caballos, tienen cada uno sus caracteres”.

La protagonista de la historia vive la presencia sanadora de los gatos / Especial: VR Editoras

¿Cómo relacionaste a los gatos con los humanos?

“Porque en todos los países hay una distinta opinión de cuántas vidas tiene un gato, pero sí tienen más que uno, porque pueden caer de un segundo o tercer piso y sobreviven, son grandes sobrevivientes y tienen mucha resiliencia y en ellos nos podemos inspirar mucho en nuestras vidas porque a veces podemos pensar que la felicidad es algo que tenemos que alcanzar en el futuro, que cuando tenga ciertas cosas ya estaré feliz, pero quizá la propuesta es ser feliz aquí y ahora, intentar cambiar el enfoque y vivir las cosas de otra manera”.

¿Cuántas vidas necesitas para ser feliz? / Especial: Photo by Koen Eijkelenboom on Unsplash

¿Con el proceso de la novela viviste alguna transformación?

“Es 100% ficticio pero quería contrastar su vida porque pronto o más tarde todos tenemos una crisis, en diferentes etapas, de reconstruir la vida de nuevo. Es importante que Nagore sea de un carácter al que no le gusten los gatos porque muchas veces en nuestra vida nos siguen oportunidades que rechazamos porque hay algo que no nos gusta, algo que requiere una superación de nuestros obstáculos o miedos que llevamos dentro. Yo creí que su actitud de quedar encerrada en su propio mundo donde está realmente atascada puede aprovechar mucho de este acompañamiento tierno, silencioso y sin expectativas por parte de los gatos”.

Con el tema de la pandemia, hay muchos que están empezando de cero, tanto en lo familiar, trabajo o salud, así como le ocurrió al personaje de Nagore…

“Empezar de cero pero siempre con algo de ayuda, porque ella también tiene una amiga que necesita a alguien, de ahí ya viene una relación. La ganancia, si la tenemos, de este año y medio pasado, es reconocer el valor de las relaciones que tenemos, que nos sostienen, que nos hacen felices, aunque quizá había un periodo en el que no pudimos abrazar a alguien, sí había un abrazo dentro del corazón con una llamada o hablar simplemente, esas son las relaciones que nos alimentan”.

¿Qué respuesta has tenido de los lectores?

“Estoy muy feliz porque está gustando, hay muchos comentarios, algunos que es muy corto, y pienso quizá en el siguiente libro. Despierta mucho cariño hacia los gatos y estoy muy feliz de que eso ocurra porque realmente hay muchos gatos callejeros que están buscando familia o un dueño porque los gatos también necesitan amor y expresar su cariño hacia un ser humano, tanto como los perros”.

¿Has pensado en escribir algo más, seguir en esta carrera?

“Es mi primer paso de ser novelista, escritora ya soy de ensayos, sí quiero seguir de hecho tengo varias ideas, no será continuación de esta historia pero quiero explorar otros terrenos pero siempre conectada con el tema de las relaciones, de cómo podemos vivir mejor, más felices con lo que tenemos y cómo podemos ayudar a otros para que sufran menos”.

La autora quiere seguir explorando el tema de las relaciones humanas / Especial: Photo by Sincerely Media on Unsplash

¿Va dirigida a un público en particular?

“Pensé que sería para adultos, sin más especificaciones, para quienes aman a los gatos o a personas que no los quieren pero que pueden transformar esta sensación, de hecho me han comentado que hay lectores juveniles de 11 a 15 ó 20 años, a quienes les está gustando mucho, eso un regalo para mí”.

+ DE NEKO CAFÉ Y LA AUTORA

Ambientada en un café de gatos, ella se inspiró en los cafés de Taiwán que visitó, esta primera novela de Anna Sólyom sobre el arte de ser feliz, es encantadora. La autora es originaria de Budapest y actualmente vive en Barcelona. Trabaja en técnicas de meditación y mindfulness, es maestra en Filosofía y terapeuta.

AA