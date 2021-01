Amorosocafé pone en alto su nombre

Amorosocafé se fundó en el 2013 como una barra de café con expendio de bicicletas, y hace unos 5 años inició con desayunos. Hoy en día atiende con almuerzos y sándwiches por las tardes, con un horario de 8:00 AM a 9:00 PM, cerrando a las 2:00 PM en fines de semana.

Es un pequeño lugar con mucha personalidad, tiene una pequeña terraza al frente y un puño de mesas para dos adentro, que acompañan un gran tostador de café en color rojo que le da un toque industrial al lugar.

El servicio es excelente, son muy serviciales y están atentos a los clientes (porque a veces son serviciales, pero no están atentos).

Tienen pan recién horneado en casa con delicioso sabor. Probé un bísquet $15 de lo más bueno, lo ofrecen calientito y para estas mañanas frías es perfecto, con un pequeño dorado espectacular y crujiente en partes y un interior suave y humeante. Lo acompañan con una mermelada de manzana, casera, de lo más bueno, sin estar empalagosa, es el match ideal y nuevo favorito.

Tuve oportunidad de catar diferentes platillos que con gusto les platico: la gorda del patrón $115 a diferencia del plato de gorditas que ofrecen donde vienen dos, ésta es una sola gorda, pero de mayor tamaño y con más relleno, primero le ponen una buena embarrada de frijol, que acompaña, no protagoniza, y luego un relleno a escoger entre los típicos. Pedí chicharrón (¿obvio, no?). Es del prensado muy picadito y suavizado con una salsa muy ligerita de tomate. La gorda es muy suave, la montan en un espejo de unos buenos frijoles negros y coronan con queso rallado y crema. Así de sencillo se ganarán un lugar en tu mente. Se acompaña de un huevo estrellado que yo pedí no trajeran para poder probar de todo. Los chilaquiles rojos $115 son muy buenos, a mí me gustan más los verdes, pero mi amigo el Wero Araigi, que me invitó, me sugirió que fueran los rojos y así los pedí; vienen con frijoles y pico de gallo por un lado y les ponen queso rallado y crema encima. Son de cuadritos chicos, de bocado, vamos. Y la salsa tiene un mix de chiles serrano, morita, habanero y pasilla que la hace única sin tener un picor alto… Sólo un sabor adictivo. Es espesa y se impregna bien en los totopos que llegan crujientes.

Tienen dos variantes de pan francés, con y sin huevo estrellado. Pedí el que no lleva huevo $85 lo confeccionan en una gruesa pieza de pan blanco hecho en casa, sumamente suave y dos tiras de tocino un poco más gruesas de lo normal, muy doradas para contrastar. En un plato en que comparte con mucha fruta en la que había melón, papaya, piña y frambuesas (así como para lavar enseguida cualquier culpa). Lo acompañan con miel de tu preferencia.

Su café, la mayoría de sus granos provenientes de Chiapas y Nayarit, es excelente y tienen sumo cuidado en su preparación, ya que así nacieron y así viven, del café y de una gran cantidad de personas que llegan por su café para llevar, con una gran camaradería que da gusto ver.

¡Sé feliz!

Toma nota

Amorosocafé

D. Diagonal Golfo de Cortés #4141, Col Monraz, Guadalajara.

T. 3338131626.

W. @amorosocafé

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *