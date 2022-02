Accidentes de gimnasio: Te decimos cómo evitar estos incidentes

El pasado miércoles se dio a conocer un video a través de redes sociales en el cual se observa cómo una mujer muere tras caerle sobre la nuca una pesa con 180 kilogramos.

Para evitar que pueda volver a ocurrir un hecho similar a este, el licenciado en Cultura Física y Deporte, Pedro Martínez, quien además es entrenador de deportistas de alto rendimiento, compartió una serie de recomendaciones para que, aquellas personas interesadas en este tipo de actividades, tomen las precauciones necesarias al llevar a cabo los ejercicios.

En primer lugar, dijo, para hacer ejercicios donde se levante peso es necesario no sobresaturar la carga que se le pone a las barras o los aparatos a utilizar.

“En lo que debemos ser muy cuidadosos es en ver lo que representa esa carga para la persona o el atleta, qué porcentaje representa en comparación con el máximo peso que puede levantar, y eso se obtiene con una evaluación de fuerza máxima indirecta, donde se puede estimar la fuerza máxima que tiene una persona o un atleta, y a partir de ello no llegar a los máximos posibles, ese es el punto inicial”.

De acuerdo con el entrenador, es recomendable que en el caso de un atleta de alto rendimiento no supere el 95% de su máxima capacidad, en el caso del resto de las personas principiantes no debería superar el 60% y por último, las personas con un poco más de experiencia no deberían superar su 80% de capacidad. Todo ello además de mantener las técnicas y posiciones correctas.

Además, señaló, no se recomienda que en los ejercicios con levantamiento de peso se tengan rebotes, o que se practiquen ejercicios en los cuales se lance la pesa por algunos segundos para que el peso empuje con más fuerza, pues esto representa un riesgo inminente para la persona que realiza la actividad.

“Si puedes realizar el ejercicio con una buena técnica, no es necesario que le pongas peso, tienes que pasar primero por el proceso de aprendizaje, de la técnica, de la ejecución mecánica, plantarte bien al piso, la técnica de respiración que también sirve para proteger a parte interna del cuerpo, son muchos factores que uno debe cuidar antes de poner el peso”, añadió como recomendación para las personas principiantes.

Dijo también que para evitar este tipo de incidentes en el gimnasio es necesario tomar todas las medidas de seguridad antes de utilizar cualquier aparato, conocerlo bien y saber cómo se usa, y que, en caso de no saberlo, tener la confianza suficiente para preguntar a los entrenadores que ahí se encuentran. “Todas las ayudas y retroalimentación que reciba una persona son buenas, tendríamos que buscar acercarnos y pedir retroalimentación de un experto”, añadió Pedro Martínez.

También es necesario verificar que todos los aparatos se encuentran en buen estado y que cuentan con todas las protecciones debidas para su uso.

“Un punto esencial es que muchas veces hemos subestimado a los profesionales del deporte, llegando incluso a comparar el tema cuando una persona se automedica, pues pone en riesgo su salud. Lo mismo pasa en el entrenamiento deportivo, la prescripción del ejercicio, del entrenamiento, de los modelos que se deben aplicar tienen que venir, definitivamente, de un experto, por eso en las ciencias de la salud todas las ramas han cobrado relevancia en la sociedad, porque cada vez más gente se da cuenta de que el deporte no es un juego como pensábamos, nos gusta practicarlo, pero siempre debe ser acompañado de una revisión médica, de evaluación profesional en el área del deporte, y documentarse con las técnicas básicas de la ejecución del ejercicio”, expresó el entrenador.

Tipos de lesiones más comunes en gimnasios:

Lesiones por sobreuso, es decir, por mantener una carga excesiva en la progresión del tiempo en las repeticiones o series, de las cuales provienen inflamación de articulaciones, ligamentos o incluso, desgarres.

Traumatismos y golpes por el uso de los implementos, fisuras o incluso fracturas, en casos extremos pueden presentarse incluso aplastamientos de algunas partes del cuerpo como los dedos o las manos por el peso que puede llegar a caerles encima.

GC