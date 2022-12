4 Mejores lugares para festejar tus posadas

Una de nuestras tradiciones más lindas son las posadas, porque son la excusa perfecta para reunirnos con seres queridos, amigos y familiares, y así, compartir grandes momentos antes de que termine el año.

Y aunque la tradicional posada incluye la piñata, los cantos para pedir posada y demás, con el tiempo han cambiado y se han vuelto a veces tan simples como reunirnos en un restaurante y aprovechar el momento para reunirnos y recordar los lindos momentos que vivimos en el año. Por eso te dejo estas 4 recomendaciones para que vivas tus posadas como nunca.

Uliveto

Si quieres pasar tu posada en un ambiente familiar y hogareño Uliveto Trattoria es seguramente la mejor opción, ya te había platicado anteriormente sobre Uliveto y en esta ocasión los vuelvo a mencionar porque creo que su estilo de cocina italiana hogareña y de familia va perfecto con todo el mood de posadas y en general de esta sensación de querer pasar un buen rato en familia.

Su menú es tradicional, te traen el sabor de una típica trattoria italiana hasta Guadalajara, pídete de entrada la provola e funghi que es una deliciosa mezcla de queso provoleta con hongos, de plato fuerte te recomiendo que pidas los Gnocchi quattro formaggi para los fans del queso, y de pizza la Uliveto que es una mezcla bien balanceada rucula, jamon serrano y tomates cherry.

FOTO: IG

Brazzanova

Imagina que tu posada sea un restaurante con buffet de cortes, rodeado de una gran atención y una ambientación que te hace sentir que estás en un oasis en medio de la selva. Todo en el menú del buffet es delicioso, se nota la prioridad que le dan a la atención al detalle; no importa cual sea tu corte favorito seguro que estará cocinado al punto perfecto, date una vuelta por su barra de ensaladas que tiene una variedad súper interesante y cierra con broche de oro con su barra de postres deliciosa.

FOTO: IG

Beluga

Y para una posada con un menú fresco y una gran cocina de mar no podía faltar Beluga, tiene la opción de contratar salones privados en donde puedes perfectamente celebrar tu posada pero con la increíble propuesta gastronómica de Beluga. Pídete de entrada unos camarones roca que están super crujientes, de plato fuerte tienes muchas opciones y todas son riquísimas, si traes antojo de cangrejo pidete el King Crab robata, o si tienes antojo de algo más carnívoro su sección de cortes también es muy interesante. Dale una ojeada a su carta de cócteles, son de los mejores en la ciudad.

FOTO: IG

Boca del cielo Select

Recientemente tuve la oportunidad de probar el menú de boca del cielo select y me quedé sorprendida de lo delicioso de sus platillos, son mariscos presentados en un menú amplio y para todos los gustos, tienen una quesadilla en salsa de poblano que me sorprendió mucho, la tostada de mariscos no se queda atrás, con una salsa de chiles tatemados unica; pero si me tengo que quedar con un plato definitivamente me voy por los tacos de chicharrón de pulpo con tuétano, simplemente impresionantes.

Boca del cielo Select tiene una super buena opción para tus posadas, ya que te ofrecen la opción de rentar todo el restaurante para tu evento. Es ideal para posadas en las que requieran más espacio y en donde se encargará de darte todo lo necesario como comida, bebida y un gran ambiente en una ubicación como pocas en la ciudad.

FOTO: IG

AA