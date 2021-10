¡274 días! El crucero con el viaje del más largo del mundo

Esta semana la reconocida compañía de cruceros, Royal Caribbean International dio a conocer uno de sus itinerarios de viaje más sorprendentes y ambiciosos hasta ahora, el Ultimate World Cruise, un recorrido épico de 274 noches a bordo del Serenade of the sea, que durante su trayecto visitará alrededor de 150 lugares en más de 60 países, entre los que destacan 11 grandes maravillas del mundo antiguo como: La Gran Muralla (China), Petra (Jordania), Chichen Itzá (México), las pirámides en Giza (Egipto) y el templo de Artemis (Turquía) entre otras como más recientes.

El crucero zarpará el 10 de diciembre desde el puerto de Miami y según el itinerario, volverá el 10 de septiembre del 2024, nueve meses después, durante los cuales, cada pasajero podrá elegir entre realizar el trayecto completo o solamente alguna de las cuatro expediciones en las que se divide el viaje: Round the horn, Americas & Antartica con 64 noches en 36 destinos, Wonders of Asia & the pacific con 87 noches en 40 destinos, middle eats treasures & marvels of the med con 63 noches en 44 destinos y capitals of culture con 63 noches en 40 destinos.

Royal Caribbean no deja de sorprender a sus viajeros con todas las actividades de sus navíos. La gran variedad de comida y restaurantes, bares y discotecas, albercas, y salones presentes en toda su línea de cruceros, han hecho de esta compañía internacional una de las más innovadoras en alta mar durante los últimos 50 años que lleva operando. Su oferta actual incluye recorridos en más de 270 destinos de 72 paises de todos los continentes, así cómo la isla privada en Bahamas, Perfect Day at CocoCay inaugurada en 2019.

