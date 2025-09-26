10 hoteles en León, Guanajuato, ideales para tu próxima visita

Gracias a su variada oferta en el segmento MICE y de turismo de placer, León se ha consolidado como uno de los destinos más destacados para la organización de eventos, posicionándose como un punto clave del turismo de reuniones en la región del Bajío.

La ciudad cuenta con alrededor de tres mil 500 habitaciones en hoteles estratégicamente ubicados cerca de los principales recintos de negocios y convenciones, que ofrecen servicios de primer nivel a quienes viajan por motivos laborales. Para quienes asisten a congresos, conferencias o encuentros del sector, León dispone de espacios perfectamente equipados que garantizan una experiencia de trabajo cómoda y eficiente.

En total, el destino ofrece 175 establecimientos con nueve mil 453 habitaciones, de las cuales más de tres mil 500 se encuentran en 18 hoteles cercanos al Poliforum León, una de las sedes más importantes para convenciones y congresos. Además, la ciudad también cuenta con opciones boutique, ideales para quienes buscan una estancia más íntima, con ambientes acogedores y la posibilidad de hospedarse junto a sus mascotas.

Por ello, te presentamos 10 hoteles en León, Guanajuato, que serán ideales para tu próxima visita.

El único hotel Gran Turismo con 4 diamantes en la ciudad, en el que podrá disfrutar de la comodidad que ofrecen sus habitaciones de lujo y el confort más eficiente; para viajes de negocios, contando con todo lo necesario para trabajar en el momento que lo requiera, sin dejar la comodidad de su estancia.

Su Centro de Negocios se encuentra equipado con 6 salas ejecutivas con la mejor tecnología para llevar a cabo todo tipo de reuniones. A la par, room service las 24 horas, servicio de concierge, área de jardines, alberca, sport bar y salones con servicios completos para que sus eventos sociales y empresariales sean inolvidables.

Ubicado en la zona comercial y de negocios más importante de León, frente al centro de convenciones Poliforum. Cuenta con habitaciones espaciosas completamente equipadas con un diseño vanguardista. Su restaurante ofrece un menú de comida internacional, así como un exquisito y variado desayuno buffet.

Para quienes buscan instalaciones para eventos sociales o ejecutivos, se tienen 3 salones con todas las facilidades para albergar hasta 120 personas, así como salas ejecutivas. Al finalizar la jornada de trabajo, los huéspedes se pueden relajar con una sesión de spa, disfrutar de su jacuzzi o alberca climatizada al aire libre.

Gracias a su ubicación privilegiada, los viajeros de negocios tienen en la cercanía las principales atracciones de León, sus instalaciones contemplan centro de negocios, cómodas habitaciones, alberca al aire libre, restaurante y bar dentro del hotel. Además cuenta con Atrius, un recinto para eventos de hasta 1,200 asistentes que se complementa con el área de jardines.

Este hotel de alta gama se encuentra ubicado en “la zona dorada de León”, sus habitaciones y suites cuentan con tecnología de vanguardia y por sus detalles rinden homenaje a la cultura y tradiciones leonesas. Los servicios para viajeros de negocios van desde wifi de alta velocidad y centro de trabajo disponible las 24 horas del día, a la par dispone de varios salones personalizables para todo tipo de eventos con capacidad hasta para 150 personas. Su famosa alberca climatizada en la terraza del hotel y su Restaurante Cien Tíos, con su cocina abierta, además de fogatas y terraza son ideales para finalizar un día de trabajo.

El complejo se ubica dentro de la zona financiera de León, cerca de las oficinas de grandes empresas en zona norte de la ciudad. Sus cómodas habitaciones con decoración contemporánea están adaptadas para las necesidades de sus huéspedes, tanto si viajan por negocios o placer. El hotel cuenta con 5 salones con capacidad hasta para 500 invitados y catering para que los eventos sean todo un éxito.

Hotel Elena de Cobre

Lleno de hermosa arquitectura barroca y colonial, este elegante hotel se encuentra en una mansión reformada del siglo XIX, en una calle concurrida del centro de la ciudad. Sus habitaciones son cálidas y algunas tienen terraza o balcón, o vista a la piscina al aire libre. Aquí podrás degustar los sabores e ingredientes del Restaurante Luciérnaga, que te brindará una profunda experiencia en los platos mexicanos.

Mansión E Borbon

Para quienes buscan una estancia única en el centro de la ciudad, este hotel boutique ofrece exclusividad, bienestar, relajación y confort en un entorno extraordinariamente mágico. Esta increíble Mansión estilo francés con sofisticadas y amplias instalaciones de diseño exclusivo encantará a sus visitantes con su arquitectura, bellos jardines alberca y espacios para disfrutar en familia.

Hotel Othelo

Su diseño exquisito que apuesta por espacios prácticos con un concepto único de interiorismo inspirado en el arte y la pasión por la lectura, todo ello aunado a una esmerada atención en el servicio. Su ubicación estratégica conecta fácilmente con las principales vías de acceso de la ciudad, así como con los principales atractivos turísticos. Aquí las habitaciones están diseñadas y equipadas con todo lo necesario para que los huéspedes disfruten de una total tranquilidad y relajación en su estancia.

Hoteles como Ramada Plaza by Wyndham León y Hotel Stadium

Permiten el hospedaje de mascotas, ofreciendo desde habitaciones adaptadas hasta recipientes especiales con agua y croquetas. En el primero, se aceptan perros y gatos de hasta 15 kg con un costo accesible y sin cargos para animales de servicio. En el segundo, los peludos pueden convivir en terrazas, áreas comunes y el lobby.

