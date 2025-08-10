Mérida: tesoros subterráneos y legado ancestral

Mérida, capital de Yucatán, concentra una amplia oferta turística que permite a los visitantes acercarse a tres dimensiones clave del Estado: la riqueza geológica de sus cenotes, la herencia prehispánica de la civilización maya y la dinámica cultural de su espacio urbano. Desde experiencias al aire libre hasta recorridos arqueológicos y actividades públicas, la ciudad y sus alrededores integran un circuito turístico en constante crecimiento.

Entre sus principales atractivos se encuentran los Cenotes San Ignacio, localizados a unos 40 minutos de la capital yucateca, uno de los puntos de acceso más próximos para conocer estas formaciones geológicas.

Estas bellezas naturales son producto de la filtración del agua a través de la piedra caliza, los cenotes son depresiones naturales que conectan con el agua subterránea. En el caso de Yucatán, existen miles de estos cuerpos de agua, y su presencia fue determinante para el desarrollo de las antiguas comunidades mayas.

El Cenote San Ignacio forma parte de un parque ecoturístico que incorpora además un canal artificial conocido como Río Esmeralda, diseñado para actividades recreativas como kayak, nado o flotación. Entre los servicios disponibles en el complejo se incluyen regaderas, piscina, hamacas, tirolesa, restaurante y alojamiento. El sitio ofrece opciones de hospedaje en cabañas, habitaciones individuales y bungalows, además de servicio de transporte y atención a visitantes.

Su cercanía con la ciudad lo convierte en una opción accesible para quienes desean una visita de corta duración centrada en el contacto con espacios naturales.

Historia. Vista de la zona arqueológica de Uxmal. CORTESÍA

Uxmal: vestigio maya

En el ámbito del patrimonio histórico, otro punto de interés es la zona arqueológica de Uxmal, ubicada a 78 kilómetros de Mérida, sobre la carretera federal 261. Su nombre proviene de “Oxmal” y ha sido interpretado como “la tres veces construida” o “lo que está por venir”. El sitio fue una de las principales ciudades mayas del periodo clásico tardío, y su arquitectura forma parte del estilo Puuc, caracterizado por la decoración en piedra tallada. Estudios recientes sugieren que Uxmal fue capital de una unidad política regional entre los años 850 y 950, y que sostuvo relaciones económicas y políticas con otros centros mayas como Chichén Itzá.

La visita puede ampliarse con una parada en la Hacienda Uxmal, un espacio contiguo a la zona arqueológica que ofrece actividades complementarias centradas en la historia agrícola y cultural de la región. Entre ellas, se encuentra un recorrido en vehículos Land Rover por la plantación de cultivos, la entrada al Museo Choco-Story Uxmal y al Planetario Maya, así como degustaciones de frutas locales. Además, se permite el acceso a una piscina con cascada y a los vestigios de la hacienda fundada en 1673, considerada una de las primeras de su tipo en Yucatán que se mantiene intacta desde su construcción.

La experiencia incluye guía, seguro, combustible, alimentos y bebidas, así como explicación sobre los ciclos agrícolas y sus relaciones con las prácticas ancestrales mayas. El recorrido tiene una duración aproximada de una hora con 45 minutos y se enmarca en las actividades organizadas por Mayaland Adventures, que también ofrece la posibilidad de conducir vehículos vintage como parte del concepto “Vintage Car Experiences”.

Paseo de Montejo. Es la principal avenida de Mérida; aquí podremos encontrar las casas más antiguas y hermosas de la ciudad. CORTESÍA

Paseo de Montejo: avenida emblemática

Dentro de la ciudad, la oferta turística se extiende al Paseo de Montejo, una avenida construida en el siglo XIX que actualmente funciona como eje cultural y recreativo. A lo largo de su trazo se encuentran museos, galerías, restaurantes y espacios públicos. La avenida conecta con otros puntos del centro histórico y es escenario habitual de eventos organizados por el gobierno municipal.

Cada día de la semana se desarrollan actividades culturales gratuitas. El lunes se lleva a cabo la Vaquería Yucateca en la Plaza Grande; el martes, Remembranzas Musicales en el Parque de Santiago; el miércoles, los Diálogos del Conquistador en el Museo Casa Montejo; el jueves, la Serenata Yucateca en el parque de Santa Lucía; el viernes, el juego de pelota maya Pok ta pok en la Plaza Grande; el sábado, la Noche Mexicana en el remate de Montejo; y el domingo, la Biciruta y el programa Mérida en Domingo, ambos en Paseo de Montejo.

La actividad nocturna en el centro histórico se acompaña de iluminación escénica en edificios como la Catedral de San Ildefonso, y de una oferta permanente de restaurantes, cafeterías, bares y foros donde se realizan obras teatrales y espectáculos en vivo.

Estas tres rutas -cenotes, zonas arqueológicas y espacios públicos urbanos- permiten construir recorridos variados para quienes visitan Mérida, con opciones que integran experiencias naturales, patrimoniales y culturales en un mismo territorio.

El hotel NH Collection Mérida Paseo Montejo presenta un diseño inspirado en el “oro verde”. CORTESÍA

Conectividad, confort y tradición

NH Collection Mérida Paseo Montejo destaca como una opción funcional de hospedaje para quienes visitan la capital yucateca, ya sea por motivos de negocios o para recorrer sus zonas turísticas. Su localización, diseño arquitectónico y servicios complementarios lo posicionan como un punto de conexión entre el desarrollo económico reciente de la ciudad y su herencia histórica. EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de vivir la experiencia.

El hotel se sitúa en el corazón del casco antiguo de Mérida, dentro del complejo comercial Paseo 60 y a pocos metros del Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Esta cercanía lo convierte en una opción práctica para quienes asisten a eventos o reuniones en dicho recinto, además de permitir el acceso peatonal a otros puntos emblemáticos como el Paseo Montejo, el Palacio de Cantón o el Monumento a la Patria.

El concepto arquitectónico del NH Collection Mérida Paseo Montejo incorpora elementos representativos de la región. El diseño toma como base la planta del henequén, también conocida como “oro verde”, cuyo cultivo impulsó el desarrollo económico del estado en el siglo XIX. Esta inspiración se refleja tanto en la estética exterior como en los interiores del hotel.

La oferta de hospedaje se compone de 120 habitaciones distribuidas en varias categorías: Familiares, Superiores, Premium y Junior Suites. Todas ellas cuentan con luz natural, suelos de madera, mobiliario contemporáneo y servicios como Wi-Fi de alta velocidad, cafetera Nespresso, minibar y televisión por cable. Algunas habitaciones ofrecen vistas directas a las casonas tradicionales del Paseo Montejo, integrando visualmente el entorno urbano al espacio de descanso.

El hotel también dispone de instalaciones pensadas para encuentros profesionales o celebraciones sociales. Cuenta con tres salas de reuniones con posibilidad de adaptarse a eventos pequeños, así como espacios alternativos como el bar del vestíbulo, el restaurante o la azotea.

En cuanto a la oferta gastronómica, el restaurante del NH Collection Mérida Paseo Montejo presenta un menú que mezcla platillos locales e internacionales, tanto en el desayuno tipo buffet como en el servicio de comida y cena.

El área del bar ofrece una carta de vinos, cervezas y cócteles, y su ubicación en la azotea permite apreciar el atardecer sobre la ciudad.

La ubicación del hotel también permite un fácil desplazamiento hacia otros puntos de interés fuera del centro histórico. A menos de media hora en automóvil se encuentra Puerto Progreso, con playas de arena blanca, y también se puede acceder a zonas naturales donde habitan colonias de flamencos, consideradas entre los principales atractivos turísticos de la región.

Para ser preciso, el NH Collection Mérida Paseo Montejo se ubica en la Calle 60 número 346, a 25 minutos del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón. Su cercanía con zonas comerciales, espacios culturales y recintos empresariales lo convierte en un punto de alojamiento que vincula distintas facetas de la vida urbana en Mérida.