ZZ Top confirma concierto en Guadalajara: fechas de venta y precios de boletos

La legendaria banda estadounidense ZZ Top volverá a Guadalajara este 9 de noviembre con un concierto en el Auditorio Telmex, como parte de su gira internacional The Big One!, una serie de presentaciones que marcarán su regreso a escenarios mexicanos tras varios años de ausencia.

El trío texano, reconocido por su inconfundible estilo de blues rock y su icónica imagen —barbas largas, guitarras potentes y actitud irreverente— incluirá a la Perla Tapatía dentro de un mini tour nacional que también contempla fechas en Ciudad de México y Monterrey.

El concierto en Guadalajara está programado para las 21:00 horas.

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¿Cuál es la historia de ZZ Top?

La agrupación es una de las más influyentes del rock, con temas como “Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” y “Legs”, canciones que definieron su etapa de mayor popularidad internacional.

Formada en 1969 por Billy Gibbons, ZZ Top consolidó su alineación clásica en 1971 con Frank Beard en la batería y Dusty Hill en el bajo, configuración que impulsó el sonido distintivo de la banda durante décadas. Su ascenso llegó en los años setenta con discos como Tres Hombres (1973), que incluyó el emblemático tema “La Grange”, y Fandango (1975), álbum que les otorgó su primer éxito dentro del Top 40 con “Tush” y los llevó a emprender la ambiciosa gira Worldwide Texas Tour.

Con el paso del tiempo, el grupo evolucionó hacia escenarios cada vez más grandes hasta convertirse en una banda de estadios. Durante la década de los ochenta reinventaron su propuesta sonora al incorporar sintetizadores y una estética visual que encontró gran exposición en MTV, sin abandonar la raíz blues que caracteriza sus composiciones, frecuentemente inspiradas en la cultura texana y narrativas surrealistas.

Aunque su presencia en listas de popularidad disminuyó en los años noventa, ZZ Top ha mantenido una sólida reputación como acto en vivo, permaneciendo activo durante más de cinco décadas y consolidando una base de seguidores multigeneracional.

¿Cuánto cuestan los boletos para ZZ Top en Guadalajara?

Además de Guadalajara, se presentarán el 11 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el 13 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey.

La preventa de boletos para el concierto en Guadalajara iniciará el 26 de marzo a las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 27 de marzo en el mismo horario. Los precios anunciados van desde 720 hasta mil 620 pesos, dependiendo de la zona seleccionada.

Roja $1,620.00

Azul $1,400.00

Blanca $1,260.00

Lila $980.00

Naranja $720.00

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MB

