Netflix ha anunciado la nueva temporada de la ovacionada serie Bridgerton. En esta temporada revivirá el corazón de un personaje que imaginaba que el amor ya no estaría de vuelta en su vida; sin embargo, volverá a tocar su puerta. ¿Será que aproveche esta nueva oportunidad?

La mañana de este martes 24 de marzo, a través de la cuenta oficial de X de Netflix, se dio a conocer la gran noticia.

“No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más”… “La temporada 5 de ‘Bridgerton’ ya está en producción”, compartió Netflix en redes sociales.

No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más... La temporada 5 de 'Bridgerton' ya está en producción. ✨ pic.twitter.com/290f4wHNq0— Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) March 24, 2026

¿De qué tratará la temporada 5 de Bridgerton?

Si bien Netflix no ha revelado información preliminar de la temporada 5 de Bridgerton, posiblemente el adelanto dejó a más de uno con la sospecha de cuál podría ser la trama de esta nueva temporada.

En el adelanto se puede ver a Francesca, la sexta hija de la familia Bridgerton, junto con Michaela Stirling, prima del difunto esposo de Francesca, John Stirling, compartiendo un encantador momento desde un balcón y observando el horizonte.

La escena comienza a dar un nuevo matiz; lo que parecía ser un momento de calma y paz se tornó íntimo y cercano. La última toma enfoca las manos de ambas y el momento en el que poco a poco las estrechan.

Si bien solo puede tratarse de un momento especial que demuestra la hermandad de ambas tras la muerte de John, por otro lado, el adelanto podría sugerir que puede haber algo más entre ellas. No obstante, Netflix, como otras veces, deja al público jugar con su imaginación y no se sabrá la trama real hasta tener más información de la serie que la plataforma de streaming compartirá próximamente.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Bridgerton?

A pesar de que no hay una fecha confirmada de la temporada 5 de Bridgerton, todo apunta a que podría estrenarse a finales de 2027 y principios de 2028. Este lapso de tiempo es aproximado, basándose en los tiempos que ha manejado la serie desde su estreno.

Se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de Netflix para saber información nueva sobre la nueva temporada de Bridgerton.

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AS