Cinemex se luce con dos estrenos este jueves 25 de marzo

Este jueves 25 de marzo, Cinemex se prepara para recibir a los cinéfilos con una cartelera renovada que combina emociones, contrastes y propuestas para todos los gustos.

Es de esos días en los que vale la pena escaparse a la sala, ya sea para conectar con historias que tocan el corazón o para dejarse llevar por tramas llenas de tensión y giros inesperados.

La experiencia de ir al cine se vuelve el plan perfecto cuando llegan títulos que invitan tanto a reflexionar como a emocionarse de principio a fin.

Los lazos que nos unen

La historia sigue a Sandra, una mujer independiente y apasionada por su trabajo, cuya vida da un giro inesperado cuando termina involucrándose en la dinámica familiar de su vecino y sus hijos.

Lo que comienza como una situación circunstancial evoluciona en un lazo emocional profundo, donde cada integrante deberá aprender a convivir, respetar espacios y redefinir lo que significa ser familia.

Se trata de una propuesta emotiva que pone sobre la mesa los retos de las familias contemporáneas y la importancia de construir relaciones desde el respeto y el cariño.

Jugada Maestra

En un tono completamente distinto, esta cinta presenta a Becket Redfellow, un heredero apartado de su poderosa y adinerada familia, dispuesto a todo con tal de recuperar lo que considera suyo.

Su camino estará marcado por decisiones extremas, donde la ambición y el deseo de poder lo llevan a cruzar límites peligrosos, incluso si eso implica eliminar a quienes se interpongan en su objetivo.

Un thriller cargado de tensión que expone hasta dónde puede llegar alguien cuando el dinero y el control están en juego.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo, con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF