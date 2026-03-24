Cinépolis: Conoce la lista completa de estrenos de abril de 2026

Abril está cada vez más cerca y, con él, llegan algunos de los estrenos más esperados del año a las salas de Cinépolis, que se preparan para ofrecer una experiencia cinematográfica imperdible para todo tipo de público.

Con una cartelera que abarca desde grandes producciones comerciales hasta propuestas más arriesgadas, este mes promete convertirse en uno de los favoritos para los cinéfilos. Acción, terror, drama, comedia y más géneros s e combinan en una oferta diversa que busca conquistar tanto a quienes disfrutan de las historias más taquilleras como a los amantes del cine que buscan algo diferente.

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Desde el primer día del mes, la cartelera se renueva con títulos que han generado gran expectativa, incluyendo secuelas muy esperadas, historias originales y producciones que ya suenan como favoritas del público.

Así que organiza el plan, invita a tus amigos o familia y prepara las palomitas, porque abril llega cargado de estrenos que prometen emociones, sorpresas y muchas horas de entretenimiento en la pantalla grande.

¿Cuáles son los estrenos más esperados de Cinépolis en abril?

El diablo viste a la moda 2

A casi 20 años de la original, la historia reúne a Miranda, Andy, Emily y Nigel en una nueva etapa dentro del mundo de la moda en Nueva York. La historia sigue a la prestigiosa editora, quien enfrenta el declive de los medios impresos mientras intenta mantener relevante a Runway.

Los extraños: Capítulo 3

La película cierra la trilogía de esta historia de terror , con Maya decidida a vengarse de Gregory tras sobrevivir a los ataques previos. Sin embargo, en su camino deberá confrontar sus propios traumas, mientras es capturada y llevada a un aserradero, donde enfrenta un intenso juego de terror psicológico que desemboca en un violento ajuste de cuentas.

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Michael

La cinta Michael, bajo la dirección de Antoine Fuqua, ofrece un retrato del artista pop más grande del mundo, abordando tanto su legado musical como los momentos más controvertidos de su vida. Protagonizada por Jaafar Jackson, la historia sigue su camino desde sus primeros años en los Jackson 5 hasta convertirse en una figura mundial y, finalmente, su fallecimiento en 2009.

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Todos las películas que se estrenarán en Cinépolis en abril 2026

Super Mario Galaxy: La película - 1 de abril

Los domingos - 1 de abril

Los extraños: Capítulo 3 - 1 de abril

El drama - 9 de abril

Padre, madre, hermana, hermano - 9 de abril

Buena suerte, diviértete, no mueras - 9 de abril

Instinto implacable - 9 de abril

Coyotes: Terror en la ciudad - 9 de abril

BTS World Tour: Arirang en cines - 11 de abril

Aniversario - 16 de abril

El mago del Kremlin - 16 de abril

Juana - 16 de abril

Pasajero - 16 de abril

Donnie Darko: 25 aniversario - 16 de abril

Invocación - 16 de abril

Pequeños monstruos - 16 de abri

Michael - 23 de abril

El diablo fuma - 23 de abril

La maldición de Evelyn - 23 de abril

La Familia del Barrio: La Maldición del Quinto Partido - 23 de abri.

El diablo viste a la moda 2 - 30 de abril

Exit 8 - 30 de abril

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