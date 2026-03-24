Bridgerton: ¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 5 en Netflix?

La popular serie de época Bridgerton continúa expandiendo su universo en Netflix. Mientras la producción de su quinta temporada ya está en marcha, nuevos detalles sobre la trama, los protagonistas y el formato de los episodios comienzan a revelarse, despertando expectativa entre los seguidores de la historia ambientada en la alta sociedad londinense.

Entre los datos confirmados se encuentra la cantidad de capítulos que integrarán esta nueva entrega. La plataforma mantendrá el mismo esquema narrativo que ha caracterizado a la serie desde sus primeras temporadas, apostando por un formato que permite desarrollar las historias románticas y los conflictos sociales que rodean a la familia Bridgerton.

La temporada 5 tendrá ocho episodios

De acuerdo con la información confirmada por la producción, la quinta temporada de Bridgerton estará compuesta por ocho episodios . Este número coincide con la estructura utilizada en las temporadas anteriores, lo que sugiere que la narrativa continuará desarrollándose a lo largo de una temporada compacta pero intensa.

Además, se prevé que los capítulos se estrenen en dos partes, una estrategia que la plataforma ha utilizado recientemente para mantener el interés del público durante más tiempo. Bajo este modelo, los primeros episodios se liberan inicialmente y los restantes se publican semanas después, generando suspenso entre cada bloque de la historia.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, las estimaciones apuntan a que la nueva temporada podría llegar en algún momento de 2027, dependiendo del avance de la producción y del calendario de lanzamientos de la plataforma.

Un cambio en la narrativa del universo Bridgerton

La quinta temporada pondrá el foco en Francesca Bridgerton , uno de los personajes menos explorados hasta ahora dentro de la familia protagonista. El papel es interpretado por la actriz Hannah Dodd.

En esta ocasión, la trama girará en torno a su relación con Michaela Stirling, personaje interpretado por Masali Baduza. La historia entre ambas marcará un cambio significativo respecto a las novelas originales de Julia Quinn, en las que el personaje era originalmente masculino.

Este giro narrativo representa una reinterpretación dentro del universo de la serie, que desde su estreno ha realizado diversas adaptaciones respecto a los libros para ampliar los enfoques de sus historias y personajes.

Do not fret, dearest readers, for a certain countess shall find love again... Bridgerton Season 5 is now in production. pic.twitter.com/roXewr7ocq— Bridgerton (@bridgerton) March 24, 2026

En las temporadas anteriores, las tramas habían seguido de manera relativamente cercana el desarrollo de las novelas de Julia Quinn, centradas en los distintos hermanos de la familia Bridgerton y sus historias románticas dentro de la estricta sociedad londinense del siglo XIX.

Sin embargo, la quinta entrega apostará por explorar con mayor profundidad la evolución emocional de Francesca y la complejidad del personaje de Michaela, cuya personalidad combina seguridad social con una marcada vulnerabilidad interna.

La historia también mostrará cómo ambas deberán enfrentarse a las normas sociales de la época, un elemento que históricamente ha sido clave en el desarrollo de los conflictos románticos de la serie.

Producción y equipo creativo

La nueva temporada ya se encuentra en fase de grabación en Londres, Reino Unido, ciudad que continúa sirviendo como escenario principal para recrear el ambiente aristocrático del drama.

La producción está encabezada por la showrunner Jess Brownell, quien también participa como productora ejecutiva junto a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen.

Con esta nueva entrega, Bridgerton busca mantener el sello romántico que la ha convertido en uno de los dramas más vistos de Netflix, al mismo tiempo que abre la puerta a nuevas perspectivas narrativas dentro de su historia. Así, con ocho episodios confirmados y una trama que promete evolucionar el universo de la serie, la quinta temporada se perfila como uno de los estrenos más esperados de los próximos años.

YC