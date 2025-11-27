¡Corre! Ticketmaster ofrece diez conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 27 de noviembre de 2025 . A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto Sábado 29 de noviembre Fangoria Teatro Estudio Cavaret

Sábado 29 de noviembre Los Ángeles Negros Sede Stage Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo Teatro Diana Viernes 19 de diciembre Flor Bertotti

Auditorio Telmex Miércoles 10 de diciembre The Rasmus Auditorio Telmex Sábado 13 de diciembre Kevin Roldán Sede Stage Domingo 14 de diciembre Dos Voces, un sentimiento Arguro Vargas y Steeven Sandoval Teatro Diana Viernes 19 de diciembre Los Baby's Teatro Diana Viernes 6 de febrero Reyno Teatro Diana Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

Te puede interesar: Colectivo halla cuerpo en pozo de agua de Tlajomulco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB