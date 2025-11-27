Las polémicas continúan respecto a la última edición de Miss Universo. El día de ayer, a través de una entrevista realizada por People, Melissa Sapini, quien compitió como Miss Haití, reveló varias "banderas rojas" o "focos rojos" que experimentó a lo largo de la competencia.

"Cada día ocurrió algo. Cada día se podía escuchar un cuchicheo entre las chicas preguntándose '¿No es esto raro para ti? ¿Me estoy volviendo loca?' Había tantas ‘banderas rojas’ desde el principio" recuenta Sapini tras haber permanecido hasta tres semanas en el claustro de actividades del certamen de belleza.

En ese sentido, Sapini confesó que el primer momento en que sintió que las cosas comenzaron a salirse de control fue cuando ocurrió la confrontación publica entre Nawat Itsaragrisil y la otrora ganadora del certamen, Fátima Bosch. Miss Haití señaló que en ese momento, el empresario tailandés amenazó a las concursantes sobre un posible despido si no seguían ciertas instrucciones. Por ello, Sapini fue una de las que siguió a Bosch fuera del cuarto cuando la situación se volvió tensa, pese a que Nawat amenazó con correr a toda aquella que siguiera a la mexicana.

Desde ese momento, Sapini reveló que las condiciones de la competición no mejoraron. "El otro momento en que me asusté fue cuando las competidoras comenzaron a caer enfermas... Muchas chicas debieron ser hospitalizadas. Estaban cayendo como moscas, por todos lados". Muchas de ellas, según las palabras de Miss Haití, enfermaron del estómago y tuvieron síntomas cercanos a la gripe. También muchas de ellas solicitaron ayuda de la Organización de Miss Universo, pero pocas recibieron respuesta.

Aunque lo más alarmante para la modelo fue que el staff nunca cambió las dietas que ofrecía a las contendientes, pese a que se habían presentado enfermedades. En ese sentido, señaló que la competencia no fue del todo justa, pues al tratarse de una competencia "cada momento cuenta".

¿Cómo cayeron las declaraciones de Omar Harfouch?

Sobre las acusaciones de fraude desatadas a través de las declaraciones de Harfouch en redes sociales a días de la gran final, Miss Haití confesó que se llevaron a cabo discusiones entre las competidoras de desertar el certamen. Luego, los jueces comenzaron a bajarse del certamen y ahí la tristeza la invadió: "No lo puedo describir (el sentimiento de tristeza). Dediqué mi vida a esta organización (…) Pasamos por un infierno. No estábamos durmiendo, nos enfemamos y aún así estábamos pendientes de los resultados. Estabamos pensando que cada momento contaba, que cada evento contaba, y al final, escuchar, con todo lo que estaba pasando, que igual y no importaba" fue decepcionante.

Te puede interesar: Colectivo halla cuerpo en pozo de agua de Tlajomulco

Con información de People

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB