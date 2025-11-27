La Granja VIP 2025: Ellos son los nominados de la séptima semana

La asamblea número siete del reality show La Granja VIP 2025 concluyó este miércoles 26 de noviembre, develando los nombres de los concursantes señalados para la eliminación de la semana. La jornada de votación estuvo marcada por momentos de alta tensión y encaradas directas entre los participantes, en un contexto donde las tácticas de juego y los pactos internos comienzan a mostrar fisuras.

Se confirmó que Alberto del Río y Lis Vega se suman a la relación de postulantes, acompañando a otros competidores que se encuentran en situación de riesgo.

Nominados

La velada se caracterizó por la manifestación de reproches, la exposición de presuntas artimañas previas y un ambiente incómodo. Cada voto emitido reflejó los encontronazos y las discrepancias que han surgido de las dinámicas pasadas dentro del concurso. La elección de los nominados en esta instancia pone de manifiesto el punto crítico en el que se encuentra la convivencia en la granja, donde el transcurso de las semanas eleva la presión y obliga a los residentes a definir sus posiciones.

Con la incorporación de El Patrón y Lis Vega al conjunto de posibles expulsados, los otros dos contendientes que continúan en la cuerda floja son Kim Shantal y Fabiola Campomanes. Estos cuatro individuos deberán afrontar ahora la fase siguiente de la mecánica, en la que uno de ellos conseguirá ser rescatado después de la acostumbrada actividad del jueves, dejando a los restantes a merced del dictamen del público.

La séptima semana se distinguió por la presentación de argumentos tácticamente elaborados para justificar los votos, así como por la presencia de reacciones espontáneas durante el desarrollo de la asamblea. El anuncio de quienes componen la lista de nominados configura un panorama impredecible para los seguidores, quienes este jueves tendrán la oportunidad de cambiar el destino de La Granja VIP 2025 mediante sus votos. Las concertaciones y los enfrentamientos internos seguirán influyendo en el devenir del programa, mientras los concursantes se esmeran por asegurar su permanencia con la mira puesta en las fases decisivas de la competencia.

Enfrentamientos y votos

Una de las selecciones más controversiales provino de Eleazar Gómez, quien designó sus votos a Alberto del Río y a Lis Vega. El actor le recriminó a Alberto: “Esta nominación directamente es por todas las conspiraciones y todas las veces que has comploteado para que yo salga de la granja”.

Candidatos a la eliminación de La Granja VIP

Kim Shantal

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Alberto del Río

Integrantes que Siguen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

BB