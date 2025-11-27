Quién es Natalie Glebova, jueza de Miss Universo que ya no quiere participar en el certamen

La polémica que rodea el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 se ensanchó luego de que Natalie Glebova, una de las juezas que participó en la edición pasada, afirmó que no quiere volver a formar parte del certamen de belleza en ese puesto.

En un mensaje publicado en su Instagram, Glebova, quien fue ganadora de Miss Universo en 2005, hizo saber su inconformidad con la falta de transparencia en el proceso para seleccionar a la candidata que se llevaría la corona.

En su mensaje, la exreina de belleza comentó su descontento respecto a los cambios que la premiación ha tenido desde que ella participó:

“Como jueza este año, solo puedo hablar desde mi experiencia y sobre mi emisión de votos. Por favor, tomen en cuenta que cada persona tiene su propia opinión y que el resultado no puede ser influenciado por una sola persona. No obstante, esto debe ser dicho… Cuando yo competí en 2005, me di cuenta que siempre existía un auditor en el escenario con los resultados sellados con la marca de la firma. Pienso que debería regresar esta medida”.

“Ante ello, no volveré a participar como jueza de nuevo hasta que regrese esa medida” , concluye.

A la publicación la acompañan dos fotografías de Praveenar Singh, la representante de Tailandia que resultó la primera finalista de la competencia. Glevoba habría votado por esta participante, a quien etiquetó como "¡Mi ganadora!".

¿Quién es Natalie Glebova?

Natalie Vladimirovna Glebova es una modelo, escritora y exreina de belleza rusa-canadiense. Nació el 11 de noviembre de 1981 en Tuapse, Rusia.

A la edad de 13 años, Glebova se estableció junto con sus padres en la ciudad de Toronto, Canadá, donde realizó sus estudios profesionales en la Universidad de Ryerson; cuenta con una licenciatura de Administración en Comercio e Información Tecnológica.

La exreina de belleza participó en varios concursos de gimnasia y sabe tocar el piano.

Antes de entrar a Miss Universo, Natalie viajó a Colombia para prepararse para dicho concurso. En el 2005, obtuvo el título de Miss Canadá y, posteriormente, fue nombrada Miss Universo, en un evento celebrado en Tailandia.

Glebova estuvo casada con el tailandés Paradorn Srichaphan, exjugador profesional de tenis, del año 2007 a 2011. Con él, lanzó productos de belleza, suplementos de dieta y abrieron el restaurante de Bangkok.

La modelo actualmente vive en Tailandia, país en el que permaneció incluso tras la ruptura de su matrimonio, y ha mantenido una fuerte conexión con él.

Natalie fue nombrada jueza de la edición número 70 de Miss Universo luego de la renuncia de otros miembros de equipo original, como Omar Harfouch y el exfutbolista Claude Makélélé.

Debido a su cercanía con la organización tailandesa del certamen y con Nawat Itsaragrisil, el empresario que ofendió a Fátima Bosch, su participación de último momento levantó sospechas de conflicto de interés.

