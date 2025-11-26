Luego de la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, diversas personas involucradas en el certamen de belleza han ido claudicando a la Organización. Esta vez fue Natalie Glebova, quien fungió como jueza en esa pasada edición y aclaró a través de un comunicado que ya no desea participar en dicha posición para la Organización de Miss Universo.

Al igual que varias de las polémicas, el medio de comunicación fue una publicación en Instagram. Esto dijo la modelo, escritora y ex Miss Universo sobre su experiencia en la última edición:

“Como jueza este año, solo puedo hablar desde mi experiencia y sobre mi emisión de votos. Por favor, tomen en cuenta que cada persona tiene su propia opinión y que el resultado no puede ser influenciado por una sola persona. No obstante, esto debe ser dicho... Cuando yo competí en 2005, me di cuenta que siempre existía un auditor en el escenario con los resultados sellados con la marca de la firma. Pienso que debería regresar esta medida”.

“Ante ello, no volveré a participar como jueza de nuevo hasta que regrese esa medida” concluye la publicación.

El texto fue publicado junto a dos imágenes de Praveenar Singh, la contendiente tailandesa que era parte del grupo de favoritas para convertirse en Miss Universo 2025. Glebova habría votado por esta contendiente luego de etiquetarla como "¡Mi ganadora!" en su publicación.

La publicación ha generado controversia en redes sociales. En los comentarios se agolpa gente que se posiciona a favor de la decisión de Miss Universo de entregarle la corona de 2025 a Fátima Bosch, bajo el argumento de que ninguna jueza o reina debería hacer menos a otra con tal de demostrar un punto y recordando la amistad de la jueza con el polémico Nawat Itsaragrisil. Sin embargo, también hay muestras de apoyo del señalamiento bajo la serie de creencias de varias figuras públicas en torno a un posible fraude dentro de la competencia.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB