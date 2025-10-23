Jueves, 23 de Octubre 2025

Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Ticketmaster ofrece 20 conciertos al 2x1 hoy jueves 23 de octubre de 2025

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos 20 conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster el día de hoy. NTX / ARCHIVO

¡Corre! Ticketmaster ofrece dieciséis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 23 de octubre de 2025. A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto
Sábado 25 de octubre Kase.O  Auditorio Telmex
Sábado 25 de octubre This is Michael Teatro Diana
Sábado 25 de octubre Chayanne Estadio 3 de Marzo
Sábado 25 de octubre Mentiras La Gira Teatro Galerías
Domingo 26 de octubre Ela Taubert  Teatro Diana
Miércoles 29 de octubre Primal Scream Teatro Diana
Sábado 8 de noviembre Queen Sinfónico Teatro Diana
Domingo 9 de noviembre Daniel Habif Teatro Diana
Jueves 13 de noviembre Emmanuel & Mijares Auditorio Telmex
Jueves 13 de noviembre Andrea Vanzo Teatro Diana
Viernes 14 de noviembre Carlos Cuevas Auditorio Telmex
Viernes 14 de noviembre Los Cafres Teatro Diana
Jueves 20 de noviembre Khea Teatro Diana
Sábado 22 de noviembre Pica Pica Teatro Galerías
Miércoles 26 de noviembre Manuel Medrano Auditorio Telmex
Viernes 28 de noviembre Fernando Delgadillo Teatro Diana 
Sábado 29 de noviembre Fangoria Teatro Estudio Cavaret
Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo  Teatro Diana
Sábado 13 de diciembre Kevin Roldán Sede Stage
Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

Además de estos conciertos, Ticketmaster ofrece la promoción del jueves 2x1 para el evento OVO Cirque du Soleil en la Arena V.F.G. para las funciones del miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de noviembre.

OB

Temas

