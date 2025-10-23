¡Corre! Ticketmaster ofrece dieciséis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 23 de octubre de 2025 . A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto Sábado 25 de octubre Kase.O Auditorio Telmex Sábado 25 de octubre This is Michael Teatro Diana Sábado 25 de octubre Chayanne Estadio 3 de Marzo Sábado 25 de octubre Mentiras La Gira Teatro Galerías Domingo 26 de octubre Ela Taubert Teatro Diana Miércoles 29 de octubre Primal Scream Teatro Diana Sábado 8 de noviembre Queen Sinfónico Teatro Diana Domingo 9 de noviembre Daniel Habif Teatro Diana Jueves 13 de noviembre Emmanuel & Mijares Auditorio Telmex Jueves 13 de noviembre Andrea Vanzo Teatro Diana Viernes 14 de noviembre Carlos Cuevas Auditorio Telmex Viernes 14 de noviembre Los Cafres Teatro Diana Jueves 20 de noviembre Khea Teatro Diana Sábado 22 de noviembre Pica Pica Teatro Galerías Miércoles 26 de noviembre Manuel Medrano Auditorio Telmex Viernes 28 de noviembre Fernando Delgadillo Teatro Diana Sábado 29 de noviembre Fangoria Teatro Estudio Cavaret Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo Teatro Diana Sábado 13 de diciembre Kevin Roldán Sede Stage Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

Además de estos conciertos, Ticketmaster ofrece la promoción del jueves 2x1 para el evento OVO Cirque du Soleil en la Arena V.F.G. para las funciones del miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de noviembre.

