Choque entre tráileres provoca cierre total en la autopista a Colima

Durante la madrugada de este jueves 23 de octubre se presentó el choque de dos tráileres en la autopista Tecomán–Colima a la altura de Loma de Fátima provocando la obstrucción total de la vialidad en dirección a la capital del estado.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima se presentaron en el sitio para atender el accidente que provocó el cierre de la autopista en rumbo Manzanillo a Colima a la altura del crucero de Loma de Fátima. El incidente produjo la obstrucción de los tres carriles de circulación.

Tras el choque entre estos dos vehículos se presentó un incendio, por lo que oficiales de la UEPC realizaron labores de sofocamiento del fuego y control de riesgos en coordinación con personal de la Guardia Nacional. Al sitio también se trasladaron distintas corporaciones de emergencia. Posteriormente, los elementos de la UEPC trabajaron en el enfriamiento de las unidades siniestradas y comenzaron la limpieza de la vía, con el objetivo de restablecer la circulación.

Habilitan carril provisional

Al momento se ha habilitado un carril provisional tras el accidente para que funcione con sentido hacia la capital del estado . De manera simultanea, se continúa trabajando para liberar por completo la vialidad. Ante ello, se exhorta a la población a extremar precauciones al tomar la autopista y en la medida de lo posible, se recomienda evitar la zona y considerar rutas alternas hasta que la circulación sea restablecida por completo.

No obstante, en redes sociales, usuarios reportan llevar varias horas sin movimiento.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB