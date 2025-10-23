Calaverandia 2025: Estos son los días con boletos agotados

El místico Día de Muertos está de vuelta en la ciudad de Guadalajara con la llegada de Calaverandia 2025, el único parque temático del mundo dedicado a la celebración mexicana. La sexta edición abrió sus puertas ayer, 22 de octubre, en el Parque Ávila Camacho, con experiencias inmersivas que fusionan cultura y tecnología; sin embargo, dada su gran afluencia, varias de sus entradas están por agotarse, así que, ¡será mejor que corras por las tuyas!

¿Cuáles son los días sold out en Calaverandia?

Según los organizadores, entre los atractivos más emblemáticos de Calaverandia se encuentran “Alma”, un espectáculo multimedia 4D con proyecciones en una pantalla de agua de 30 metros, y El Gran Altar, de más de 15 metros de altura. También hay cita pendiente con los escenarios como Omitlán, El Inframundo y El Cementerio, y los bellísimos sets que disponen para fotografías.

Pero, como ya lo mencionamos, seis fechas para entrar al parque están a nada de agotarse; una más ya está sold out. Además, recuerda que la última fecha para visitarlo será el 9 de noviembre en un horario de 07:00 a la media noche de domingo a jueves y, de 07:00 a la una de la madrugada de viernes a sábado. Los lunes Calaverandia permanece cerrado.

Según su calendario oficial de Instagram, la fecha con boletos totalmente agotados es el próximo domingo 26 de octubre, las que la secundan son el 25, 30 y 31 de octubre, y el 1, 2 y 8 de noviembre.

Precios de venta regular de Calaverandia

General Adulto +13 años | 790 pesos

General Niño 4 a 12 años | 390 pesos

Comfort Pass Adulto +13 años | Mil 520 pesos

Comfort Pass Niño 4 a 12 años | 820 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

