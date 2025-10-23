Jueves, 23 de Octubre 2025

Ed Sheeran y Beéle se viralizan en nueva versión de "Hips don't Lie" junto a Shakira

La cantante colombiana celebró los 30 y 20 años de dos de los discos más emblemáticos de su carrera

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Canción de Shakira se vuelve viral en nueva versión. ESPECIAL / IG / @spotify

Shakira conmemoró los 30 años de su disco, Pies Descalzos, y los 20 de Fijación Oral, y para celebrarlo, lanzó un EP en el “Spotify Aniversary” con algunos de sus más grandes éxitos, entre ellos, el hit global “Hips Don't Lie”. 

No obstante, la colombiana decidió colaborar con dos artistas que, a simple vista no tienen nada en común, pero al juntarse lograron hacer de esta canción una experiencia llena de ritmo, cultura y talento.

Ed Sheeran y Beéle junto a Shakira

En este especial, Shakira reversionó 5 de sus canciones más icóncas: “Pies Descalzos”, “Antología”, “La Pared”, “Día de Enero” y “Hips Don´t Lie”, y esta última ha dado demasiado de qué hablar en redes sociales.

Esta colaboración sorprendió a los fanáticos de los tres artistas, ya que nadie se imaginaba que un británico y dos colombianos sonaran tan bien juntos. La fusión de la estrella pop con la promesa emergente de la música urbana de Latinoamérica, trascendió en género, país e idioma.

Además, Shakira actúa como un nexo entre ambos, desafiando a estos artistas con una cumbia en espanglish que nos ha hecho “mover las caderas” desde hace dos décadas.

@shakira Full Anniversary episode out tomorrow on @Spotify ♬ original sound - Shakira
     

“¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral!”, posteó la colombiana en Instagram.

Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Esto reafirma el poder que tiene Shakira, como artista global, para lograr colaboraciones inesperadas con éxito, emocionando y poniendo a bailar a miles de fanáticos al rededor del mundo.

