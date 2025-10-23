La histórica banda argentina, Soda Stereo, regresará a México para presentar "Soda Stereo Ecos" en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La agrupación anunció las tres fechas con este mensaje fulminante compartido en un comunicado de OCESA: "No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo".

El evento promete a "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre".

Las tres fechas son parte de un histórico tour de Soda Stereo en 2026 en el que ya se han incluido ocho fechas en Argentina, conciertos en Colombia, tres en Chile y una más en Perú, comenzando la gira a partir de marzo del próximo año.

En México, Soda Stereo llegará a los siguientes recintos:

Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 14 de abril

Auditorio Telmex en Zapopan el 18 de abril

Auditorio Banamex en Monterrey el 21 de abril

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

A través de la boletera Ticketmaster, la preventa y venta general se realizará en las siguientes fechas y horarios:

Venta Beyond : 24 de Octubre 9:00 AM

: 24 de Octubre 9:00 AM Preventa Banamex : 27 de Octubre 11:00 AM

: 27 de Octubre 11:00 AM Venta General: 28 de Octubre 11:00 AM

Se podrá acceder a un método de pago de tres meses sin intereses para tarjetas de crédito Banamex.

¿Cuánto cuestan los boletos en Guadalajara?

A través de la página del Auditorio Telmex se ha informado que así se venderá el boletaje del concierto de Soda Stereo:

ROJO – desde $3,100 hasta $ $4,278

AZUL – desde $2,450 hasta $3,308

VERDE – desde $2,050 hasta $2,706

BLANCA – desde $1,850 hasta $1,608

LILA – desde $1,500 hasta $1,800

NARANJA – desde $1,100 hasta $1,320

AMARILLO - desde $900 hasta $1,080

DISC - $1,280

