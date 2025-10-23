La histórica banda argentina, Soda Stereo, regresará a México para presentar "Soda Stereo Ecos" en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La agrupación anunció las tres fechas con este mensaje fulminante compartido en un comunicado de OCESA: "No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo".El evento promete a "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre".Las tres fechas son parte de un histórico tour de Soda Stereo en 2026 en el que ya se han incluido ocho fechas en Argentina, conciertos en Colombia, tres en Chile y una más en Perú, comenzando la gira a partir de marzo del próximo año.En México, Soda Stereo llegará a los siguientes recintos:A través de la boletera Ticketmaster, la preventa y venta general se realizará en las siguientes fechas y horarios:Se podrá acceder a un método de pago de tres meses sin intereses para tarjetas de crédito Banamex.A través de la página del Auditorio Telmex se ha informado que así se venderá el boletaje del concierto de Soda Stereo:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB