¡Soda Stereo tendrá show en vivo en Guadalajara!

La banda argentina promete que habrá tres shows en vivo en México el próximo año

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es todo lo que se sabe al momento del concierto de Soda Stereo en el Auditorio Telmex. SUN / ARCHIVO

La histórica banda argentina, Soda Stereo, regresará a México para presentar "Soda Stereo Ecos" en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La agrupación anunció las tres fechas con este mensaje fulminante compartido en un comunicado de OCESA: "No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo".

El evento promete a "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre".

Las tres fechas son parte de un histórico tour de Soda Stereo en 2026 en el que ya se han incluido ocho fechas en Argentina, conciertos en Colombia, tres en Chile y una más en Perú, comenzando la gira a partir de marzo del próximo año.

En México, Soda Stereo llegará a los siguientes recintos:

  • Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 14 de abril
  • Auditorio Telmex en Zapopan el 18 de abril
  • Auditorio Banamex en Monterrey el 21 de abril

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

A través de la boletera Ticketmaster, la preventa y venta general se realizará en las siguientes fechas y horarios:

  • Venta Beyond: 24 de Octubre 9:00 AM
  • Preventa Banamex: 27 de Octubre 11:00 AM
  • Venta General: 28 de Octubre 11:00 AM

Se podrá acceder a un método de pago de tres meses sin intereses para tarjetas de crédito Banamex.

¿Cuánto cuestan los boletos en Guadalajara?

A través de la página del Auditorio Telmex se ha informado que así se venderá el boletaje del concierto de Soda Stereo:

  • ROJO – desde $3,100 hasta $ $4,278
  • AZUL – desde $2,450 hasta $3,308
  • VERDE – desde $2,050 hasta $2,706
  • BLANCA – desde $1,850 hasta $1,608
  • LILA – desde $1,500 hasta $1,800
  • NARANJA – desde $1,100 hasta $1,320
  • AMARILLO - desde $900 hasta $1,080
  • DISC - $1,280
ESPECIAL / AUDITORIO TELMEX 
