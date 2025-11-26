Con la publicación de su quinta temporada, "Stranger Things", la exitosa producción original de Netflix, llegará a su fin. La serie, creada por los hermanos Duffer, es una de las más emblemáticas de la última década, por lo que miles de fanáticos se encuentran al pendiente del estreno. En este contexto, aquí te decimos a partir de qué hora podrás ver la primera parte de "Stranger Things 5".

¿A qué hora sale "Stranger Things 5" en México?

La nostalgia, la amistad y la lealtad entre el grupo de jóvenes originario de Hawkins se ganó el corazón de millones de fans alrededor del mundo, desde su estreno en 2016, por enfrentar con valentía las temibles creaturas que habitan en el Upside Down. La serie está a punto de vivir su aventura final y cerrar un ciclo como una de las producciones más grandes del mundo del streaming.

La última temporada de "Stranger Things" se dividirá en tres partes que se añadirán al catálogo de Netflix de forma escalonada. El Volumen I podrá verse en la plataforma a partir del 26 de noviembre a las 19:00 horas (hora del centro de México).

En otros países de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay y Brasil, podrán verse hasta las 22:00 horas.

Primera parte: Capítulos 1-4, estreno 26 de noviembre

Segunda parte: Capítulos 5-7, estreno 25 de diciembre

Episodio Final: Estreno 31 de diciembre

A pesar de que la temporada final estará compuesta por solo ocho capítulos, los hermanos Duffer revelaron que esta producción es mucho más grande que cualquier cinta que ha hecho la plataforma, garantizando que cada episodio tendrá una duración equiparable al de una película.

Claves para entender la nueva temporada de "Stranger Things"

Aunque, para los fans, pueda parecer que fue apenas ayer que la historia del "Upside down" llegó al streaming, la realidad es que ya han pasado 10 años, por lo que te dejamos algunos puntos claves para que puedas entender esta quinta temporada.

¿Dónde se quedó la historia?

La historia comenzó en 1983 con la extraña desaparición de Will Byers y la aparición de Once, una niña con poderes mentales, capaz de abrir portales hacia un mundo desconocido el "Upside down".

Luego de una primera pelea con criaturas terroríficas (demogorgones) y el descubrimiento de un enemigo aún más poderoso (el azotamentes), el pequeño pueblo de Hawkins atraviesa un nuevo misterio: una serie de terribles asesinatos amenaza a los estudiantes.

Pronto descubrimos que el culpable de estos crímenes es una identidad conocida como Vecna, la cual está ligada al pasado de Once. Su ataque dejó a Max al borde de la muerte y casi elimina al grupo. Once recuperó parte de su poder, Hopper volvió de la muerte y el pueblo quedó dividido por grietas que siguen expandiéndose.

Will tendrá un papel protagónico.

En un pequeño adelanto de cinco minutos, se nos reveló lo que pasó durante la desaparición de Will y su visita al "Upside down", y es que, aunque el niño no lo recuerda, creó una extraña conexión con Vecna; y en esta última temporada, esta será pieza clave para definir el destino del mundo.

¿Y los demás personajes?

Si bien, Nancy, Steve y Robin lograron herir gravemente a Vecna; el villano no fue destruido y se convertirá en la amenaza a vencer, y la más grande, de toda la historia.

El ataque que sufrió Max terminó con su vida, al menos por unos minutos, lo que causó una ruptura importante entre el espacio y el tiempo, permitiendo que los dos mundos (el real y el "upside down") se mezclen.

Once seguirá siendo perseguida. Desde el capítulo uno, la niña ha tenido que huir: primero de los doctores del laboratorio donde la tenían encerrada y después del gobierno, que la considera una poderosa arma e intenta eliminarla. En esta entrega, no será la excepción.

Once contra Vecna, la batalla final

Si llegaste hasta esta quinta temporada, entonces ya sabes que Once es prácticamente la creadora del monstruo que amenaza con destruir al mundo. Vecna no es solo un villano, es también Henry Creel, el primer niño, en Hawkins, en mostrar poderes mentales.

Llegó al "upside down" durante un primer enfrentamiento con Once, cuando ambos todavía se encontraban en el laboratorio del pueblo.

Pero Vecna no sólo es el mal que acecha, también es la representación de todos los miedos de la niña, y es que, en varias ocasiones, ella dejó claro que le aterraba la posibilidad de convertirse en un monstruo. Esta relación hace que la batalla entre ambos sea el punto central de esta entrega.

