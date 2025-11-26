¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para terminar este mes con historias llenas de aventura y amor, pues este jueves 27 de diciembre llegan a la pantalla grande el reestreno de una cinta que conquistó a toda una generación y la parte dos de una peli animada que estamos seguros te encantará.

Zootopia 2

Judy y Nick se ven nuevamente en el centro de una intriga cuando un enigmático reptil aparece en Zootopia y desestabiliza la vida cotidiana de la metrópolis.

Al seguir su rastro, la dupla se adentra de incógnito en zonas desconocidas de la ciudad, donde salen a la luz secretos enterrados y surgen obstáculos inesperados que pondrán a prueba su habilidad para resolver el caso.

Re estreno – Crepúsculo la saga: Amanecer (parte 1 y 2)

El amor entre Edward y Bella se consolida en matrimonio con una lujosa ceremonia organizada por Alice, que marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, sin embargo, la luna de miel trae un giro inesperado: Bella queda embarazada y el acelerado desarrollo del bebé —un híbrido entre humano y vampiro— pone en grave riesgo su vida, llevándola a una situación crítica.

En la entrega final, Bella completa su transformación en vampiro y comienza a adaptarse a sus nuevas capacidades, mientras la llegada de su hija, Renesmee abre un nuevo frente de conflicto.

La familia Cullen se ve obligada a prepararse ante la inminente intervención de los Volturi, guardianes de las leyes vampíricas, quienes consideran una amenaza la existencia de niñas o niños convertidos y podrían tomar medidas contra el clan.

Otros estrenos de Cinépolis el 27 de noviembre

No alimentes a los niños

Sisu: Camino a la venganza

El último depredador

Lo siento, cariño

Un final diferente

Perro guardián

